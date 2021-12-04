Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Орбитальные группировки04.12.2021 19:00

«Зоркий» снимает Землю

Российский частный экспериментальный спутник дистанционного зондирования Земли «ОрбиКрафт — Зоркий», запущенный вместе с другой полезной нагрузкой с космодрома Байконур в марте 2021 года, продолжает работу. Он может послужить основой для создания серии малых современных аппаратов, способных конкурировать на международном рынке.

«Зоркий» — современный сверхкомпактный космический аппарат («шестерной» кубсат). Он создан компанией СПУТНИКС при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям на основе платформы OrbiCraft-Pro SXC6 последнего поколения. Несмотря на малые размеры и массу всего 8.5 кг, спутник несет экспериментальную систему для получения изображений с высокой разрешающей способностью — до 6 метров на пиксель. Оптическая камера зеленоградской компании НПО «Лептон», установленная на столь маленький аппарат впервые в России, выводит «ОрбиКрафт — Зоркий» на очень высокий, даже по мировым меркам, технический уровень для спутников такого размера.

Наноспутниковая платформа SXC6 содержит служебные системы и элементы конструкции, необходимые для работы в форм-факторе «шестерной» кубсат: бортовой вычислительный модуль, блоки энергопитания, УКВ-передатчики, бортовую сеть, блок маховиков и т. п. Практически все системы представлены в основном и резервном исполнениях. Главные задачи спутника — отработать технологии, поучаствовать в образовательном процессе и послужить основой для создания серии современных отечественных наноспутников ДЗЗ, способных конкурировать на международном рынке.

Экспериментальный аппарат прошел на орбите все проверки систем и режимов, полностью подтвердив характеристики по точности ориентации, стабилизации, разрешению, скорости передачи данных. Спутник ежедневно передает значительный объем телеметрической информации на станцию управления «СПУТНИКС» в Сколково, а также еще больший объем изображений — на наземную станцию Х-диапазона компании «СканЭкс».

«ОрбиКрафт — Зоркий» не ком­мерческий аппарат, перед ним не стоит задача ежедневной серийной съемки больших площадей. Он работает по закладываемым фирмой-разработчиком заданиям. В частности, получены изображения Владивостока, о-ва Русский, Санкт-Петербурга, горного массива Кондёр в Хабаровском крае, Суэцкого канала и многих других мест.

Русский космос, Игорь Афанасьев

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