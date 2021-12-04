Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Гвианский космический центр#Космодромы#Galileo04.12.2021 22:40

В Гвиане приступили к повторной заправке ракеты «Союз-СТ-Б»

В рамках подготовки к миссии VS26 состоялось заседание Государственной комиссии, на котором был рассмотрен вопрос готовности к пуску ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с Гвианского космического центра. Заслушав отчеты, члены Госкомиссии приняли решение о её готовности к повторной заправке.

Совместный расчёт российских специалистов и иностранного заказчика запуска приступил к заправке баков носителя компонентами ракетного топлива. Окончание данной операции, отстыковка заправочных шлангов от ракеты и эвакуация заправочных агрегатов с «нулевой отметки» ожидается через 2,5 часа.

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя навигационными космическими аппаратами Galileo FOC запланирован на 5 декабря 2021 года в 03:19:20 мск. Прямая трансляция предстартовых работ и пуска от компании Arianespace начнется в 03:00 5 декабря.

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Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo названа в честь итальянского астронома и физика Галилео Галилея. К настоящему моменту на околоземную орбиту было выведено в общей сложности 28 спутников (включая экспериментальные и рабочие аппараты).

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