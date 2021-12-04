Владимир Путин обратился к участникам третьего этапа XX съезда партии «Единая Россия»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, друзья!

Приветствую вас на заключительном, третьем этапе съезда «Единой России». Вам предстоит обсудить ближайшие планы партии, провести ротацию в её руководящих и центральных органах. И конечно, важно именно здесь, на съезде, вместе проанализировать итоги осенних выборов.

Считаю, что «Единая Россия» достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жёсткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом, вновь доказала, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства.

Ещё раз поздравляю вас с убедительной победой. Такой результат, безусловно, крайне значим для всей нашей страны, для её стабильного, эффективного развития.

Ваш успех определили не громкие, привлекательные лозунги, за которыми зачастую нет ничего, кроме пустых, невыполнимых обещаний. У вас был другой стиль кампании, другой подход, само отношение к избирателям.

Партия предложила гражданам России конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов. Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на предложениях, идеях жителей нашей огромной страны, всех её регионов. И, что важно, каждый её пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определённые, конкретные сроки.

Полагаю, что избиратели позитивно оценили и серьёзное обновление рядов «Единой России». Её кандидатами на выборах разных уровней стали волонтёры, гражданские активисты, молодёжные лидеры. Практически наполовину изменился состав вашей фракции в Государственной Думе восьмого созыва.

«Единая Россия» первой из крупных общественно-политических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе», приняла в нём самое активное участие. Многие члены и сторонники партии буквально с первых дней, недель борьбы с пандемией стали волонтёрами: помогали врачам и медсёстрам в больницах и поликлиниках, развозили продукты и лекарства, делали всё необходимое, чтобы люди в этот сложный период чувствовали внимание и заботу. И принципиально важно, что вы эту работу продолжаете.

По-другому, безусловно, и быть не может, потому что в центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни. Это безусловный приоритет и для «Единой России» как ведущей политической силы, да и для всех, кто сейчас в этом зале, и для сотен тысяч наших коллег, соратников во всех регионах страны.

Подчеркну: высший смысл быть в партии «Единая Россия», работать в ней – это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны. Отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причём всегда, а не только в период избирательных кампаний.

Считаю правильным, что вы теперь намерены ежегодно отчитываться перед людьми, рассказывать о конкретных делах партии, о том, что удалось сделать. Надо честно говорить и о проблемных вопросах, о том, что пока не получается, предлагать решения.

Отмечу, что после выборов «Единая Россия» сразу же приступила к выполнению поставленных целей. Это – отражение ответственности, зрелости политической силы, потому что каждое наше слово, данное людям, должно становиться реальным делом, а достигнутый результат – менять жизнь к лучшему.

Народная программа уже реализуется. Её приоритеты отражены в федеральном бюджете на следующие три года. Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, обеспечила принятие важных решений, среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Я благодарю вас за поддержку и оперативную реализацию этих мер, нацеленных на повышение доходов людей, а также за продвижение других инициатив, о которых мы договаривались в ходе избирательной кампании, в том числе в июне и августе, на предыдущих этапах съезда.

Речь тогда шла, напомню, о дополнительных выплатах людям старших поколений, об индексации пенсий и денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, о новых масштабных программах по обеспечению молодёжной занятости, расселению аварийного жилья, развитию системы медицинской реабилитации, строительству и капитальному ремонту школ.

В дальнейшем по каждому из этих и других значимых для людей направлений прошу усилить общественный контроль, использовать здесь потенциал партийных комиссий, которые теперь возглавляют лидеры списка «Единой России». Они с успехом вели партию к победе, и знаю, что сейчас готовы внести свой вклад в реализацию взятых обязательств.

Что касается организации работы в целом, предлагаю следовать такому принципу: выполнили одну задачу – сразу же нужно ставить новую, следующую, более высокого порядка. И тогда народная программа «Единой России» будет не только воплощаться в делах, но и развиваться как живой документ, динамично и качественно обновляться, чтобы соответствовать вызовам времени и насущным запросам, ожиданиям людей.

С наиболее острыми, волнующими их проблемами они обращаются к вам, своим представителям во власти, надеясь на отклик и оперативную помощь самой влиятельной политической силы.

Подчеркну: у вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят. И ключевую роль здесь должны играть местные отделения партии – так называемые первички. Прежде всего на этом уровне надо укреплять содержательный, результативный общественный диалог и в целом ценить и развивать обратную связь, которая помогает самой партии меняться, расти, набирать силу как в идеологическом, так и в кадровом плане, опираться на тех, кто проявил, зарекомендовал себя в общественно значимой деятельности, науке, предпринимательстве, в креативных и творческих сферах.

Делая ставку на тех, кто талантлив, успешен, неравнодушен, прислушиваясь к их мнению, вовлекая в совместные проекты, помогая выстроить политическую карьеру, партия обеспечивает широкое народное представительство, а это – стратегически важная миссия. Уверен, что «Единая Россия» способна её реализовать, опираясь на свой авторитет и большой политический опыт.

Партии уже 20 лет. Хорошо помню её учредительный съезд, прошедший 1 декабря 2001 года. И хочу сказать, что уже с момента создания «Единой России» её сильной стороной было умение брать на себя ответственность за родную страну, работать для людей.

Партия не раз доказывала, что она отвечает этим требованиям, своими делами. Внести решающий вклад в преодоление тех системных и подчас смертельно опасных рисков, которые на рубеже 1990-х и начала 2000-х годов угрожали не только безопасности граждан, но и самому существованию нашего Отечества – вот в чём был смысл деятельности партии.

Все прошедшие 20 лет партия твёрдо и последовательно занимала патриотические позиции. И это ярко проявилось при принятии ключевых, исторических, поворотных решений, связанных с укреплением суверенитета России, отстаиванием её национальных интересов, совершенствованием политической системы, развитием экономики, выработкой современных подходов по решению социальных проблем, поддержке семей с детьми.

Отдельно отмечу консолидирующую роль «Единой России» как парламентской партии. И на федеральном, и на региональном уровне вы способствуете объединению патриотически настроенных, ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов. А это крайне важно для принятия качественных законов, востребованных обществом и гражданами.

Всегда рассчитываю на вас, на партию «Единая Россия» как на мощную, надёжную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решении масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу.

Благодарю вас за неизменную поддержку и поздравляю с 20-летием партии. Желаю успехов и стремления идти только вперёд!

Вместе – за Россию!

MIL OSI