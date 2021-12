XXV юбилейное Общее собрание Международного делового конгресса состоится 3 июня 2022 года в Санкт-Петербурге

Source: Gazprom in Russian

Сегодня состоялось заседание Президиума Международного делового конгресса (МДК) в форме заочного голосования.Подведены итоги работы МДК в 2021 году, согласован бюджет и приняты решения по организации деятельности в 2022 году. В том числе, одобрены планы реализации социальных проектов в области науки, образования и реабилитационной медицины.Члены Президиума утвердили центральную тему XXV Общего собрания МДК: «Доступная энергия для мировой экономики». По приглашению «Газпрома» юбилейное собрание состоится в Санкт-Петербурге 3 июня 2022 года.

Справка

Международный деловой конгресс (МДК) — неправительственная некоммерческая организация.

Конгресс занимается практическими вопросами экономического сотрудничества, разработкой предложений по устранению препятствий и созданию благоприятных условий для эффективного и безопасного ведения предпринимательской деятельности. Практическая работа МДК осуществляется в рамках восьми рабочих комитетов: «Энергетика», «Промышленность, инновации и перспективное развитие», «Законодательство, банки, финансы», «Информация и коммуникации», «Экология и здравоохранение», «Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса», «Управление человеческими ресурсами», «Безопасность предпринимательства».

В состав Конгресса входят более 100 компаний и организаций из 23 стран. В том числе «Газпром», Bank of China, China National Petroleum Corporation, Comita D. D., DNV GL AS, Ernst and Young BV, Huawei Technologies Co Ltd., Mitsubishi, Mizuho Bank, N.V. Nederlandse Gasunie, OMV AG, Pietro Fiorentini S.P.A., Petrovietnam, SAP LLC, Siemens, Shell, Schneider Electric, Schlumberger Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe, Uniper, Wintershall Dea, Yokogava Electric, ВТБ, «Сахалин Энерджи», «Сербиягаз» и другие.

Высший орган Конгресса — Общее собрание. Руководство организацией осуществляет Президиум в составе 49 человек.

МДК реализует пять социальных проектов: поддержка Европейской школы им. Льва Толстого в Берлине (Германия), стипендиальная программа для обучения в СПбГЭУ детей из малообеспеченных семей, проект «Молодежный день» и научный конкурс «Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее», медицинская поддержка детей-инвалидов.

