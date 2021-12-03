Ю. Воробьев принял участие в заседании Молодежного дискуссионного клуба при Законодательном Собрании Вологодской области

Source: Russia – Council of the Federation

В качестве гостя в работе участвовал член Комитета СФ по международным делам А. Карелин.

Заместитель Председателя СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области принял участие в заседании Молодежного дискуссионного клуба при Законодательном Собрании Вологодской области.

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В работе также участвовал член Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области Александр Карелин. КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области

Мероприятие на тему «Случайность или призвание: легко ли быть героем?» состоялось в режиме видеоконференции и собрало более двухсот молодых жителей Вологодской области – представителей работающей молодежи, студентов, учащихся средних учебных заведений, в том числе из Образовательного центра – кадетской школы «Корабелы Прионежья».

Модератор заседания — председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко. Он отметил, что тема дискуссии выбрана не случайно, мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества, который отмечается ежегодно 9 декабря.

Заседание Дискуссионного клуба Молодежного парламента Законодательного Собрания Вологодской области

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Юрий Воробьев

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Александр Карелин

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Заседание Дискуссионного клуба Молодежного парламента Законодательного Собрания Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба Молодежного парламента Законодательного Собрания Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба Молодежного парламента Законодательного Собрания Вологодской области

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Юрий Воробьев

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Заседание Дискуссионного клуба Молодежного парламента Законодательного Собрания Вологодской области

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Юрий Воробьев высоко оценил спортивные и профессиональные достижения Александра Карелина, его личные качества. Юрий Воробьев призвал молодых людей брать пример с известного человека, честно и бескомпромиссно исполнять свой долг. «Между профессионализмом и героизмом есть связь. Профессионалом быть обязательно. Это часть работы над собой, которая может стать залогом геройских поступков», — отметил сенатор.

Александр Карелин рассказал о своем спортивном пути, акцентировал внимание молодежи на важной роли, которую играют в жизни каждого человека родители и старшие наставники.

«У каждого есть предпосылки для того, чтобы стать героем. Нужно только развивать волю к победе, разумно рисковать», — подчеркнул он.

В ходе общения состоялась заинтересованная дискуссия. Молодые представители Вологды и Череповца, всех муниципальных районов Вологодской области задали сенаторам вопросы по самому широкому кругу тем — как становятся героями, как справляться с травмами и стрессами, что есть спортивное и неспортивное поведение, каковы проявления профессионализма и героизма. Были подняты темы диалога поколений, требований, которые должен предъявлять к себе человек, о ценностях, которые объединяют граждан нашей великой страны.

«Стараюсь приглашать на заседания дискуссионного клуба самых сильных, самых авторитетных людей, чтобы вы, глядя на них, становились самыми лучшими. Надеюсь, что в ходе этой встречи вы услышали то, что вам поможет в жизни», — сказал Юрий Воробьев молодым людям, подводя итоги дискуссии.

Юрий Воробьев и Александр Карелин обещали кадетам в ближайшее время посетить Образовательный центр – кадетскую школу «Корабелы Прионежья».

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