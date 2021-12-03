Э. Исаков: Очень важно раскрыть уникальность, потенциал молодёжи, проживающей в арктических регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе круглого стола о развитии креативной экономики.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступил сомодератором «круглого стола» на тему «Культурный код Арктики: развитие креативной экономики» в рамках XI Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

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Сенатор выступил с докладом о развитии и поддержке креативных индустрий в Югре.

По его словам, Совет Федерации уделяет развитию креативных индустрий в регионах самое пристальное внимание.

Как руководитель рабочей группы по развитию креативных индустрий Международной организации северных субъектов Федерации «Северный Форум» Эдуард Исаков предложил собравшимся через региональных координаторов подключиться к работе группы. В своём выступлении он обратил внимание на то, что в прошлом году Ханты-Мансийский автономный округ первым в стране создал собственный региональный закон о креативных индустриях. Им урегулируются отдельные вопросы, связанные с развитием и поддержкой субъектов креативных индустрий.

Сенатор уверен, что в ближайшем будущем самым востребованным продуктом информационного общества станет производство идей, смыслов, образов, способных совершить революцию в мире IT-продуктов, креативной экономики.

Первым серьёзным испытанием для наших арт-резиденций стал двухнедельный Международный фестиваль креативных индустрий Creametria, объединивший в ноябре 2021 года тысячи людей, рассказал парламентарий. «В его рамках в регионе прошло больше 30 мероприятий, как в офлайн, так и онлайн-режимах. Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании рабочей группы презентовала проект о создании особой экономической зоны по развитию креативных индустрий РФ с локацией в ХМАО. Ведь Югра – это один большой бренд. И в крупных городах, и в посёлках региона, вы обязательно найдёте что‑то особенное, уникальное, то, чего нет больше нигде. С этой целью и был создан форум, чтобы притянуть творческих личностей, лучших экспертов в сфере креативных индустрий, обсудить с ними насущные проблемы и их смелые идеи по развитию региона».

«Глубоко убеждён, что вместе и сообща мы сможем стимулировать экспорт товаров и услуг, которые создают наши творческие коллективы. И очень важно раскрыть потенциал молодёжи, проживающей в арктических регионах, их невероятную уникальность, обмениваться опытом, творческим капиталом, особенно в области этнотуризма, гастрономии, инновационных сервисов и других услуг»,- считает законодатель.

Эдуард Исаков заявил, что лишь комплексный подход, системная поддержка на уровне государства, постоянный диалог между представителями творческой сферы, власти и бизнеса, будут залогом создания благоприятной среды для самореализации молодёжи и всех тех, кто верит в экономику будущего.

Сенатор предложил участникам Международного форума «Арктика: Настоящее и будущее» вновь собраться на этой площадке через год и подвести промежуточные итоги совместной деятельности.

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