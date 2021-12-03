С. Горняков принял участие в Форуме по развитию детского туризма

Source: Russia – Council of the Federation

Всероссийский форум по развитию детского туризма прошел в Волгоградской области.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области принял участие во Всероссийском форуме по развитию детского туризма, который прошел в г. Волгограде.

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На форуме обсуждались вопросы развития туризма для детей и юношества. Площадка объединила представителей Ростуризма, Российского союза туриндустрии, музейных и образовательных организаций, отраслевых компаний из Волгограда, Москвы и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Барнаула, Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, других городов и регионов.

На площадках форума были представлены лучшие практики в сфере детского туризма, участники обсудили тренды и инструменты развития отрасли, проблемы унификации и совершенствования нормативно-правового регулирования, информационного продвижения турпродуктов, обеспечение доступности и безопасности туризма.

«Детский туризм стал перспективной нишей для развития, за последние несколько лет он становится все более востребованным. Неслучайно для этого сегмента в 2021 году принято решение о введении специальной программы поддержки (детского туристического кэшбэка), который оказался крайне востребованным у семей. Сегодня туроператоры Волгоградской области предлагают разнообразный выбор программ для детей, адаптированных под любую возрастную и социальную группу», — рассказала руководитель экспертной группы программы «Столица детского туризма» Юлия Рыбакова.

По словам Сергея Горнякова, в 2021 году Волгоград стал первой столицей детского туризма в России по итогам конкурса Ростуризма. В регионе был создан первый в стране детский совет по развитию отрасли, куда вошли юные активисты общественных и образовательных организаций.

«Я считаю, что должны быть организованы специальные программы, которые дают возможность детям путешествовать по России. Необходимы новые идеи по улучшению качества сервиса в индустрии гостеприимства», — отметил сенатор.

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