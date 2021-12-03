Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-2003.12.2021 16:15

Ракета «Союз-2» готова к вывозу на стартовый комплекс

На космодроме Байконур завершена общая сборка ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1а» и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20». Позднее Государственная комиссия приняла решение о её вывозе на стартовый комплекс площадки № 31 5 декабря 2021 года.

В ходе предстартовых работ 3 декабря космическая головная часть (пилотируемый корабль под створками обтекателя) была пристыкована к третьей ступени ракеты-носителя, после чего был проведен монтаж двигательной установки системы аварийного спасения. Во второй половине дня эту сборку переложили на транспортно-установочный агрегат и состыковали с ранее собранным «пакетом» из первой и второй ступеней.

В 15:00 мск состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» к вывозу на стартовый комплекс площадки № 31 и началу работ по подготовке к предстоящему пуску. Заслушав доклады, принято решение о вывозе утром 5 декабря. Начало работ по транспортировке ракеты на стартовый комплекс площадки № 31 запланировано в 05:30 по московскому времени.

В это же время экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-20» продолжают тренировки в испытательном учебно-тренировочном центре площадки № 17. В их графике подготовки — консультации по программе космического полета, укладка бортовой документации, практические занятия с фотоаппаратурой и подготовка к факторам космического полета. В основной экипаж корабля входят: командир Александр Мисуркин и участники космического полета — президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

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