П. Тултаев: Развитие российско-финских связей в сфере образования, культуры, экологии представляет взаимный интерес

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия Петр Тултаев ТултаевПетр Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря.

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Петр Тултаев отметил хорошие межгосударственные отношения двух стран, успешное сотрудничество на уровне парламентов, общественных организаций.

По словам парламентария, взаимный интерес представляет развитие связей в сфере образования, культуры, экологии.

Сенатор высказался за расширение межрегионального сотрудничества областей Финляндии и субъектов РФ, в частности Республики Мордовия и других финно-угорских регионов России.

Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря

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Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря

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Петр Тултаев

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Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря

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Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря

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Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря

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Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря

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Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря

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Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря

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Антти Хелантеря отметил, что осуществляются успешные контакты на уровне руководства государств, межведомственное взаимодействие, развиваются гуманитарные контакты.

Участники беседы также обсудили перспективы расширения культурного обмена и восстановления сферы туризма.

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