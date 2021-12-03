П. Тултаев: Развитие российско-финских связей в сфере образования, культуры, экологии представляет взаимный интерес

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ.
Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия Петр Тултаев ТултаевПетр Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря.
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Петр Тултаев отметил хорошие межгосударственные отношения двух стран, успешное сотрудничество на уровне парламентов, общественных организаций.
По словам парламентария, взаимный интерес представляет развитие связей в сфере образования, культуры, экологии.
Сенатор высказался за расширение межрегионального сотрудничества областей Финляндии и субъектов РФ, в частности Республики Мордовия и других финно-угорских регионов России.
Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря
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Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря
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Петр Тултаев
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Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря
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Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря
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Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря
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Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря
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Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря
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Встреча Петра Тултаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Антти Хелантеря
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Антти Хелантеря отметил, что осуществляются успешные контакты на уровне руководства государств, межведомственное взаимодействие, развиваются гуманитарные контакты.
Участники беседы также обсудили перспективы расширения культурного обмена и восстановления сферы туризма.