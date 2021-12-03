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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ03.12.2021 01:00

Протон-ПМ автоматизировал испытания агрегатов автоматики для НПО Энергомаш

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») автоматизировала для головного предприятия холдинга четыре стенда пневмо-гидроиспытаний агрегатов автоматики на нафтиле, входящих в конструкцию ракетных двигателей. Работы начались в 2019 году и велись параллельно с другими проектами по модернизации испытательной базы Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко.

Во время испытания имитируется реальная работа агрегатов автоматики в ракетном двигателе. Тестируется широкая номенклатура: дроссели и регуляторы, клапаны и штуцеры, ампулы и пусковые бачки. Создаются различные условия: от проверки прочности и герметичности до определения ресурса с многократными срабатываниями при различных температурах.

Александр Зырянов, начальник отдела автоматизированных систем управления техпроцессами (ОАСУТП) Протон-ПМ: «Системы разработки Протон-ПМ обеспечивают наглядность процесса испытания. Пульты управления выполнены в виде мнемосхем, что даёт оператору более понятное представление о взаимодействии стендовых систем, минимизируя человеческий фактор и повышая качество испытаний. Также мы усовершенствовали систему измерения параметров процесса — она автоматически изменяет частоту регистрации в зависимости от типа эксперимента».

В реализации проекта пригодился опыт создания подобных продуктов для цехов Протон-ПМ. Познакомившись с объектами автоматизации и изучив техзадание заказчика, сотрудники ОАСУТП приступили к проектированию и составлению спецификации оборудования, сборке систем, разработке программного обеспечения и написанию эксплуатационной документации. В ходе реализации проекта потребовалась доработка самих стендов: на них установили новые датчики уровня компонента в баках.

Павел Сухинин, заместитель начальника испытательного отдела НПО Энергомаш: «Сотрудничество со специалистами Протон-ПМ — залог успешной модернизации стендов НПО Энергомаш, каждый из которых существует в единичном экземпляре. Для таких объектов автоматизации не подходят типовые решения. Здесь необходимы уникальные системы, которые протоновцы умеют проектировать, собирать и внедрять. Этому способствует значительный опыт пермяков в создании АСУ для испытаний ракетных двигателей и газотурбинных установок, а также их агрегатов».

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