Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#Прогресс МС-1803.12.2021 11:07

Проведена внеплановая коррекция орбиты МКС

Специалисты подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 3 декабря 2021 года в 10:58 по московскому времени провели внеплановую коррекцию высоты орбиты Международной космической станции для уклонения от «космического мусора» — фрагмента ступени американской ракеты-носителя Pegasus, запущенной с территории США в 1994 году.

Все операции прошли штатно в полном соответствии с расчётами российских специалистов баллистической службы. Для данного манёвра использовались двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18», которые проработали 160,9 секунды. Импульс составил минус 0,3 м/с. После проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции предварительно уменьшилась на 310 метров.

В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП ЦНИИмаш изучают телеметрическую информацию. По итогам будут сообщены уточненные параметры орбиты МКС после проведения манёвра уклонения.

Данная коррекция не отразилась на планах по запуску с космодрома Байконур и стыковке с МКС пилотируемого корабля «Союз МС-20» 8 декабря 2021 года.

По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш, МКС сблизилась бы на минимальное расстояние в 3 км с фрагментом разрушенной ступени в 13:33 мск.

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