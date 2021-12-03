Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Солнечное затмение03.12.2021 19:24

Полное затмение Солнца 4 декабря

В субботу, 4 декабря 2021 года, с 10:00 до 11:06 по московскому времени произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой = 1,037 в 10:34 мск. Полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Антарктиды.

Частные фазы затмения, если позволит погода, можно наблюдать в Антарктиде, некоторых частях южной части Африки, в частности, на юге Южной Африки и Намибии, на юге Южной Америки и в южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Частные фазы затмения начнутся в 08:29 мск и завершатся в 12:37 мск.

Никакие фазы этого затмения не будут видны с территории России. Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Затмения Луны происходят в полнолуния, а затмения Солнца происходят в новолуния. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если Луна — солнечное.

4 декабря 2021 года расстояние от Земли до Луны составит 360 104 км, а средняя длина лунной тени — 373 320 км. При этом видимый диаметр Луны в 1,0367 раз больше видимого диаметра солнечного диска, поэтому Луна полностью закроет Солнце. Максимума затмение достигает в точке с координатами 76,8° южной широты, 46,2° западной долготы, длится в максимуме 1 минуту 54 секунды, а ширина лунной тени на земной поверхности составит 419 километров.

Лунная тень вступит на Землю в 10:00 мск в южной зоне Атлантического океана, к востоку от Фолклендских островов. На восходе Солнца там будет видна полная фаза затмения (1,016), она продлится всего 1 минуту 28 секунд. Лунная тень сначала будет двигаться на юго-восток, а затем повернет к югу в море Уэдделла, омывающее Антарктический полуостров с востока.

В 10:34 мск в шельфовом леднике Ронне наступит наибольшая фаза затмения равная 1,037 и продолжительностью 1 минута 54 секунды, она будет видна на высоте 18 градусов над горизонтом. После этого тень Луны повернет на запад, пересечет землю Мэри Берд и в 11:06 мск покинет Землю около тихоокеанского побережья Антарктиды, затмение закончится.

В момент полной фазы затмения можно невооруженным глазом увидеть корону Солнца, которая вспыхнет как лучистый ореол вокруг полностью закрытого Луной диска Солнца, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца. Данное затмение будет трудным для организации наблюдений, так как полная фаза не будет видна на суше нигде, кроме Антарктиды.

В область видимости частных фаз попадает южная часть Атлантического и Индийского океанов. Наблюдение частных фаз на суше будет возможна только на крайнем юге Африки и Австралии, включая остров Тасмания. Там, при ясной погоде, будут доступны для наблюдения очень малые частные фазы этого затмения.

Частное солнечное затмение начнется в 08:29 по московскому времени в центральной зоне Атлантического океана, а завершится в 12:37 к югу от Австралии.

Источник: Московский планетарий

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