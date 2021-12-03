О. Хохлова приняла участие в обсуждении проблем воспитания детей и подростков

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на заседании научно-координационного совета Российской Академии образования по вопросам семьи и детства.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области приняла участие в заседании научно-координационного совета Российской Академии образования по вопросам семьи и детства на базе Московского государственного педагогического университета.

В приветствии сенатор отметила, что основы воспитания закладываются в семье. «Любовь, уважение, передача нравственных ориентиров, желание сделать свою малую Родину и большое Отечество лучше, бережное отношение к природе — вот ценности, которые формируют личность ребенка. Некоторый период времени школа была официально непричастна к воспитательному процессу. Для меня очевидно, что образование немыслимо без воспитания. К счастью, ошибка была исправлена, и школа вновь включена в воспитательную деятельность. Не могу не отметить: для качественного воспитания детей нужно правильно готовить педагогов и родителей», — считает Ольга Хохлова.

Актуальными задачами сегодня являются сохранение нравственного иммунитета общества и воспитание достойного человека, готового отвечать на вызовы современности

По словам сенатора, актуальными задачами сегодня являются сохранение нравственного иммунитета общества и воспитание достойного человека, готового отвечать на вызовы современности. «Соблазнов и сомнительного контента много на телевидении, в интернете и социальных сетях. Вал негативной и даже опасной информации обрушивается на ребенка. Наша задача (и законодателей в том числе) создать эффективные преграды для деструктивных манипуляций нашими детьми», — подчеркнула Ольга Хохлова.

Сенатор отметила роль общественно-государственной организации «Российское движение школьников», военно-патриотического общественного движения «Юнармия», социально ориентированных некоммерческих организаций. «За пять лет работы «Юнармии» удалось создать по‑настоящему живую структуру, привлечь достойных наставников, заинтересовать сотни тысяч детей патриотической повесткой. Сама неоднократно принимала участие в мероприятиях юнармейцев — ребятам интересно, они рады быть частью большого общероссийского движения, являться созидателями», — сказала парламентарий.

Как подчеркнула законодатель, во время пандемии общество по‑новому взглянуло на добровольчество. Волонтерское движение во Владимирской области насчитывает 150 школьных добровольческих отрядов общей численностью 4127 человек, из них 15 отрядов «Волонтеры Победы», 20 отрядов социального волонтерства, 5 Эко-отрядов и 100 отрядов смешанной направленности. «Отзывчивость и готовность прийти на помощь ближнему — это тоже важная составляющая воспитания», — уверена Ольга Хохлова.

Сенатор поблагодарила академика РАО, доктора психологических наук, профессора Артура Реана – одного из инициаторов курса «Семьеведение» — за появление этой дисциплины в образовательных учреждениях.

В заседании также приняли участие заместитель Председателя Государственной Думы Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, представители Министерства просвещения РФ, педагоги. Рекомендации, выработанные научно-координационным советом РАО будут направлены в государственные органы власти.

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