Олег Матыцин принял участие в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 декабря, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в панельной дискуссии «Спортивное волонтёрство: новые векторы развития» на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

«Спортивное волонтёрство является в какой-то мере родоначальником всего волонтёрского движения в нашей стране, – отметил Олег Матыцин. – В ближайшие годы Россия примет финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, Чемпионат мира по волейболу 2022 года и Всемирную универсиаду 2023 года. Наша общая задача вместе с Ассоциацией волонтёрских центров – объединить усилия волонтёрских движений в различных сферах в единую систему в рамках всероссийского движения. Это даст возможность делиться опытом в преддверии многих спортивных, культурных и иных мероприятий, которые примет наша страна».

В дискуссии также приняли участие генеральный директор АНО «Оргкомитет Чемпионата мира по волейболу 2022» Роман Станиславов, заместитель руководителя Оргкомитета по подготовке и проведению финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 Александр Джорджадзе, генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» Александр Чернов.

Было подчёркнуто, что волонтёры создают впечатление о людях, городах, стране, а коронавирусные ограничения не влияют на их мотивацию и желание участвовать в организации важных спортивных событий.

В рамках работы форума было подписано соглашение между Министерством спорта Российской Федерации и Ассоциацией волонтёрских центров о поддержке спортивных волонтёров и внедрении единого стандарта событийного волонтёрства.

Пресс-служба Минспорта России

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