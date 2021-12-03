Обращение В. Матвиенко в связи с Днем Неизвестного Солдата

Source: Russia – Council of the Federation

Дорогие друзья!

3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата.

В этот день мы вспоминаем погибших и пропавших без вести советских и российских воинов, всех безымянных защитников Родины, чей подвиг остался неизвестным. Священная память о них, их ратной доблести, стойкости, самопожертвовании и силе духа передается из поколения в поколение, сохраняя невидимую связь времен.

Мемориал Неизвестному Солдату у стены Московского Кремля для нашей многонациональной страны стал одним из символов Великой Победы. Сегодня особенно важно пресечь попытки исказить историю Второй мировой войны и принизить роль советской армии в разгроме немецко-фашистских захватчиков. Сколько бы ни прошло лет, к мемориалу в Александровском саду будут приходить люди, чтобы поклониться бойцу, отдавшему жизнь за свободу и независимость родной земли.

Огромную работу проводят поисковые отряды, военно-патриотические клубы, волонтеры и активисты, которые восстанавливают братские могилы, находят захоронения и устанавливают имена героев. И этот труд тоже является подвигом ради людей, чтобы сотни семей смогли узнать судьбу своих близких.

Никто не забыт и ничто не забыто! Вечная слава Неизвестному Солдату!

В.И. МАТВИЕНКО

MIL OSI