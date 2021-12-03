Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Луна-2503.12.2021 12:34

На Восточном модернизированы системы к запуску станции «Луна-25»

На стартовом комплексе космодрома Восточный проводится дооборудование технологических систем для подготовки к запуску автоматической межпланетной станции «Луна-25». Запуск российского космического аппарата к естественному спутнику Земли запланирован в 2022 году с помощью ракеты-носителя «Союз-2».

Специалисты космодрома Восточный модернизировали сразу нескольких систем, среди которых: термостатирование высокого давления, автоматизированная система управления технологического оборудования и воздушно-жидкостная система обеспечения температурного режима. На верхних площадках 52-метровой Мобильной башни обслуживания проводятся автономные испытания нового оборудования, установленного в рамках обеспечения пуска ракеты-носителя с космическим аппаратом.

Специалисты стартового комплекса Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») настраивают систему термостатирования высокого давления так, чтобы температура воздуха, подаваемого в космическую головную часть, была выше, чем выдавала система ранее. Это необходимо для обеспечения более узкого температурного режима. Автономные испытания систем и агрегатов планируется завершить до 6 декабря 2021 года.

Реализация космической экспедиции «Луна-25» является важным шагом в освоении космического пространства. Она позволит подняться на качественно новый уровень в исследованиях Луны и под другим углом взглянуть на перспективы освоения планет Солнечной системы, понять механизмы зарождения планет, появления воды и, следовательно, жизни на Земле.

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