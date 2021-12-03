К. Косачев: Совет Федерации постоянно держит в поле зрения вопросы продвижения национально-культурных интересов России за рубежом

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий провел заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями.

Заместитель Председателя Совета Федерации, глава Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел заседание Совета на тему «Актуальные вопросы использования возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики РФ».

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Открывая заседание, Константин Косачев напомнил о словах Владимира Путина о том, что преимущество России – в ее многонациональности». «У нас не всегда говорят об уникальной полиэтнической и многоконфессиональной основе нашего народа именно как о факторе силы. Чаще отмечают сложность государственного управления, максимум — признают наличие культурно-фольклорного разнообразия как части «мягкой силы», — сказал Константин Косачев. «Но многонациональный фундамент в том виде, в каком он сложился у нас – мощнейший ресурс внешней и внутренней политики».

По словам сенатора, главный вопрос – в правовом регулировании и государственной политике в этой сфере: «На примерах стран Балтии и с недавнего времени Украины видно, к чему приводят попытки укрепить титульную нацию за счет прав других национальностей. Те, кто делал ставку на национальный фактор при самоопределении бывших советских республик, почему‑то отбросили тот факт, что из многонационального СССР вышли столь же многонациональные республики».

Вице-спикер СФ указал, что в России одна из основ государства – сохранение главного права людей – на культурную и духовную идентичность. «Это важное ключевое достижение нашей демократии, в которой власть принадлежит всему народу без исключений по этническому принципу».

По словам Константина Косачева, в ходе подготовки к Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, перенесенной на поздний срок в связи с пандемией, была проведена своего рода ревизия конституционных, законодательных, культурологических, этнографических, духовно-религиозных основ российского общества. Миссию Совета сенатор видит в том, чтобы на основе систематизации этих знаний был выход на важные рекомендации и выводы общегосударственного масштаба.

Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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Константин Косачев

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Андрей Шевченко

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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Анна Отке

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Сергей Березкин

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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Константин Косачев

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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Фарит Мухаметшин

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Дина Оюн

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

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Парламентарий подчеркнул, что Совет Федерации постоянно держит в поле зрения вопросы продвижения национально-культурных интересов России за рубежом. «По инициативе Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и группы сенаторов установлен упрощённый порядок трудоустройства в России для иностранных граждан, обучающихся в отечественных вузах. Палата выступила автором инициативы об отправке российских учителей в школы Таджикистана. Развиваются аналогичные проекты с Узбекистаном и Киргизией, Арменией, некоторыми государствами за пределами СНГ».

Константин Косачев затронул ряд проблем, требующих осмысления – в частности, тенденцию к сокращению в мире числа людей, говорящих на русском языке. По словам сенатора, сохраняет актуальность вопрос об упрощении получения российского гражданства соотечественниками. За последние годы приняты правила, облегчающие получение российского гражданства, в том числе целый ряд мер — специально для жителей Донбасса. Однако до сих пор, отметил вице-спикер Совета Федерации, соотечественники «сталкиваются с явно избыточными барьерами, с чёрствостью и формализмом по отношению к себе. Проблемы их правового статуса приходится порой решать на самом высоком уровне практически в «ручном режиме». Много вопросов вызывает и получение российского гражданства детьми от смешанных браков с иностранцами».

В заседании участвовали руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству России Евгений Примаков, заместитель Федерального агентства по делам национальностей России Станислав Бедкин, статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, архимандрит, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Филарет, заместитель председателя Духовного управления мусульман России по международным делам Рушан-хазрат Аббясов, пандито Хамбо лама, глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев, представители МИД России, научных и общественных кругов.

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