К. Косачев провел в Республике Марий Эл совещание с представителями энергетических компаний

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках рабочей поездки в регион сенатор приняли участие в XXII бюджетной сессии Государственного Собрания Республики и провел личный прием граждан.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел 2 декабря в Йошкар-Оле совещание с представителями энергетических компаний – поставщиками приборов учета электрической энергии.

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Министр промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл Станислав Крылов подробно описал организацию работы по бесплатной замене (установке) приборов учета электрической энергии для населения. Представители сбытовых и электросетевых организаций обозначили существующие проблемы и возможные пути их решения.

В рамках рабочей поездки в регион Константин Косачев обсудил актуальные вопросы «зеленой» экономики с ректором Поволжского государственного технологического университета Игорем Петуховым и президентом университета Евгением Романовым. Вице-спикер СФ отметил важность объединения усилий государства, бизнеса, экспертного и научного сообществ для достижения целей климатической повестки.

В рамках рабочей поездки в регион Константин Косачев приняли участие в XXII бюджетной сессии Государственного Собрания Республики и провел личный прием граждан

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В рамках рабочей поездки в регион Константин Косачев приняли участие в XXII бюджетной сессии Государственного Собрания Республики и провел личный прием граждан

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В рамках рабочей поездки в регион Константин Косачев приняли участие в XXII бюджетной сессии Государственного Собрания Республики и провел личный прием граждан

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В рамках рабочей поездки в регион Константин Косачев приняли участие в XXII бюджетной сессии Государственного Собрания Республики и провел личный прием граждан

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В рамках рабочей поездки в регион Константин Косачев приняли участие в XXII бюджетной сессии Государственного Собрания Республики и провел личный прием граждан

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Также Константин Косачев провел личный прием граждан в регионе. В ходе приема были подняты темы социально-экономического характера. Вопросы взяты на контроль.

Кроме того, представители региона в верхней палате российского парламента Константин Косачев и Сергей Мартынов приняли участие в XXII бюджетной сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл.

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