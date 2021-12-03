Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Константин Шадрин03.12.2021 18:00

Крупнейшие заказчики ИТ-решений, регуляторы и разработчики ПО объединяются для развития российского ИТ-рынка

Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 1 декабря 2021 года провела презентацию для партнеров в Москве. Участниками встречи стали учредители Ассоциации, представители АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», ИТ-директора крупных компаний, реализующих планы импортозамещения, а также руководители крупнейших российских ассоциаций разработчиков программного обеспечения и ИТ-оборудования.

В ходе панельной дискуссии спикеры обсудили возможность дальнейшего развития отечественного ИТ-рынка и планы по сотрудничеству. С приветственным словом к гостям обратилась Председатель Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования Рената Абдулина.

«Ассоциация — это первое экспертное сообщество, которое ориентированно на мнения и интересы заказчиков, — говорит Рената Абдулина. — Она призвана и должна стать партнером органов законодательной и исполнительной власти, чтобы представлять интересы и консолидированную позицию членов Ассоциации».

О предпосылках и ключевых целях создания Ассоциации рассказали представители компаний-учредителей Ассоциации КП ПОО.

«Наша с коллегами инициатива о создании Ассоциации КП ПОО — это осознанное решение. Никакого другого варианта, кроме как объединить усилия в этом направлении, мы для себя не видели. Ассоциация будет обеспечивать взаимодействие с российским рынком на уровне ассоциаций и представительств, а с другой стороны выражать нашу позицию в области нормативно-методического регулирования процессов взаимодействия с государственными органами», — отметил Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям Госкорпорации «Росатом».

«Обеспечение технологической независимости и минимизации рисков, связанных с применением иностранных ИТ-решений, является одной из приоритетных государственных задач, и деятельность Ассоциации, безусловно, будет способствовать ее эффективному решению. Мы рассматриваем работу в рамках Ассоциации, как возможность интенсифицировать взаимодействие с российским ИТ-рынком в целях обеспечения наиболее эффективного использования и развития российских ИТ-решений. Госкорпорация „Роскосмос“, как один из учредителей Ассоциации, всецело заинтересована в поддержке российских разработчиков и адаптации их программных продуктов под решение отраслевых задач. Вместе с тем мы продолжим разработку собственных ИТ-решений в классических направлениях деятельности ракетно-космической промышленности», — подчеркнул Константин Шадрин, директор Департамента цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос».

«Постоянное развитие информационных технологий требует консолидации и координации действий, а также выстраивания долгосрочных отношений разработчиков ПО и оборудования и основных крупнейших потребителей Российской Федерации. Уверен, что работа Ассоциации обеспечит синергетический эффект и поможет сформировать полноценный сплав отечественных технологий, отвечающих требованиям инновационности, конкурентоспособности и надежности», — отметил руководитель комитета по развитию отечественного программного обеспечения Ассоциации КП ПОО, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

«В этом году „Газпром нефть“ заключила ряд соглашений о сотрудничестве в сфере ИТ, привлекла партнеров к развитию непрерывности деятельности ИТАТ-контура. Участие в Ассоциации — еще один шаг к наращиванию партнерского взаимодействия для развития рынка отечественных ИТ-решений, повышения их качества и доступности», — прокомментировал директор дирекции информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антон Думин, руководитель комитета по работе с иностранными производителями Ассоциации КП ПОО.

В рамках мероприятия состоялось подписание ряда меморандумов о сотрудничестве с разработчиками программного обеспечения и оборудования с целью объединения усилий для повышения качества и конкурентоспособности российского ПО и радиоэлектронной продукции. Для участников презентации также прошла экскурсия по уникальному интерактивному пространству «Умный город», где гостям рассказали о цифровых технологиях Москвы, с демонстрацией уникальных решений, помогающих столице стать комфортнее, динамичнее и безопаснее.

***

Учредителями Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования являются Госкорпорация «Роскосмос», Госкорпорация «Росатом», «Ростелеком» и «Газпром нефть». Соглашение о создании Ассоциации было подписано в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. Первое заседание Ассоциации состоялось в конце октября 2021 года. Оно было посвящено первоочередным планам развития Ассоциации, взаимодействию ее участников, а также условиям присоединения новых компаний.

MIL OSI