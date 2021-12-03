Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Милана Элердова#ДЗЗ#Орбитальные группировки04.12.2021 01:01

Космические данные – для цифровизации сельского хозяйства

Эксперты компании ТЕРРА ТЕХ холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на форуме Digital Innopolis Days поделились решениями по оптимизации работы с данными дистанционного зондирования Земли при создании информационно-аналитических продуктов и геосервисов в интересах аграриев.

Данные ДЗЗ традиционно применяются для решения задач в области сельского хозяйства, и спрос на геоданные и сервисы аналитики в этой отрасли уверенно растет. Среди решаемых специалистами ТЕРРА ТЕХ в аграрной сфере задач — создание с использованием нейросетевых алгоритмов масок облаков и теней облаков на космоснимках, выделение границ полей и границ распашки, мониторинг состояния посевов, выявление аномалий развития и процессов деградации земельных ресурсов, определение типов произрастающих сельскохозяйственных культур, инвентаризация сельскохозяйственных земель и др.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Количество решений для аграриев стремительно увеличилось в последние годы. Крупные сельхозпроизводители, агрохолдинги, ИТ-интеграторы и другие коммерческие потребители создают свои экосистемы, ГИС или сервисные решения, многие из которых опираются на космические снимки и аналитику на основе ДЗЗ.

Для полноценного функционирования таких систем требуется непрерывная потоковая поставка в них космических данных, что возможно организовать только путем комбинирования открытых бесплатных данных и коммерческой съемки. Мы в ТЕРРА ТЕХ налаживаем для наших клиентов такие информационные потоки данных, отгрузку готовых аналитических продуктов, тематических слоев, генерируемых в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта».

Форум Digital Innopolis Days, посвященный цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики России, проходит 2-4 декабря 2021 года в Иннополисе (Республика Татарстан). Его участниками выступают представители федеральных и региональных министерств и ведомств, госкорпораций, высокотехнологичных компаний, высших учебных заведений.

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