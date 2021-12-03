И. Святенко провела личный прием граждан в Москве

Source: Russia – Council of the Federation

В формате видеоконференции сенатор ответила на актуальные вопросы жителей Юго-Восточного округа столицы.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы провела прием граждан в столице.

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В формате видеоконференции сенатор ответила на вопросы жителей Юго-Восточного административного округа, касающиеся транспортной доступности в районе Люблино, спортивного образования детей школьного возраста, а также расширения прав многодетных семей.

Многодетная москвичка поблагодарила депутатов Московской городской Думы за закон, который предоставляет обоим родителям в многодетной семье право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, а также на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет независимо от факта обучения.

«Вопрос расширения прав многодетных семей должен рассматриваться параллельно расширению социальных мер поддержки. Родители должны стремиться к многодетности, чтобы желание воспитывать много детей было «порывом души», как сказала одна из многодетных мам», — рассказала сенатор.

Жительница района Марьино обратилась с просьбой помочь в оформлении пособия на детей. Дело в том, что муж — неплательщик алиментов несовершеннолетнего ребенка. По словам мамы, она столкнулась с проблемой оформления документов на сайте Госуслуги в связи с отсутствием на сайте ФССП сведений о возбуждении уголовного производства.

Кроме этих вопросов, люди спросили сенатора о расширении возможности спортивной подготовки подростков, а также сообщили о проблемах в транспорте, в том числе попросили помочь в запуске автобусов, которые могли бы проезжать по социально значимым местам района.

«Нам очень не хватает личного общения, и есть многие темы, которые по телефону достаточно сложно высказать. То ли дело по видеосвязи. В таком диалоге рождаются варианты решений проблемы. Уже сейчас вижу, что на электронную почту мне прислали граждане свои обращения и прикрепили документы. В ближайшее время подготовлю письма в профильные департаменты и министерства, чтобы помочь в решении каждого вопроса», — заявила Инна Святенко.

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