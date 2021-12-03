Е. Зленко: При решении вопросов экологической безопасности Арктического региона особенно важен государственный подход

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на панельной сессии в рамках Международного форума «Арктика – настоящее и будущее».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа выступила на панельной сессии «Ликвидация накопленного ущерба в Арктике: объединяя усилия государства, общества и бизнеса» в рамках Международного форума «Арктика – настоящее и будущее». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге.

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Государственный подход при решении вопросов экологической безопасности стратегически важного для экономики России Арктического региона особенно важен, подчеркнула сенатор.

Елена Зленко напомнила, что председательство Российской Федерации в Арктическом Совете в 2021–2023 гг. проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». «Ответственная экологическая политика предполагает не только высокие требования к реализуемым в настоящее время проектам в Арктической зоне страны, но и ликвидацию объектов накопленного вреда, несанкционированных свалок, рекультивацию нарушенных земель и восстановление водных объектов от загрязнений», — сказала она.

Сенатор отметила, что ликвидация объектов накопленного вреда на территории Арктической зоны России ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Предварительный перечень объектов накопленного вреда окружающей среде включает 254 объекта.

При этом законодатель подчеркнула, что все задачи в Арктике невозможно решить в короткие сроки только за счет средств федерального бюджета в рамках существующих проектов и программ. «Для достижения значимого результата необходимо направить и сконцентрировать финансовые, материальные и человеческие ресурсы предприятий, бизнеса, общественных организаций и волонтерских объединений».

Елена Зленко обратила внимание на то, что все арктические субъекты Федерации реализуют свои экологические проекты. Благодаря чему сделан огромный шаг к очищению Арктики. «Регионы при реализации своих мероприятий столкнулись с такими проблемами, как транспортировка собранных отходов с отдаленных точек Арктической зоны, формирование правоустанавливающих документов на бесхозные отходы, их последующая утилизация. И это требует законодательных изменений и управленческих решений федеральных органов исполнительной власти», — отметила парламентарий.

По ее словам, необходимо провести своеобразную инвентаризацию законодательства, определить, что необходимо принять в первую очередь и выстроить «дорожную карту» для развития нормативной базы, совершенствования законодательства. «Для решения поставленных задач по уборке Арктики важно взаимодействие Совета Федерации, Государственной Думы, профильных министерств по вопросам очищения Арктики – это вопрос принципиальный и системный».

Со своей стороны, парламентарий подчеркнула, что сенаторы уделяют пристальное внимание экологическим проблемам субъектов, входящих в состав Арктической зоны РФ. По итогам проведенных совещаний внесены изменения в санитарные правила и нормы, в части увеличения предельного срока накопления отходов в удаленных или труднодоступных местностях на территориях субъектов Федерации, включенных в состав Арктической зоны РФ.

Елена Зленко отметила, что Совет Федерации на различных площадках рассматривает вопросы бережного отношения к природе в Арктике. Среди наиболее ярких мероприятий: встреча руководства палаты с активистами экологического образования, посвященная итогам проведения Года добровольца (волонтера), IX Невский международный экологический конгресс, заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ. Сенаторы, представляющие субъекты Федерации, входящие в состав Арктической зоны РФ объединены для решения поставленных задач.

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