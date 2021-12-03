Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#ЕАЭС03.12.2021 12:06

Дмитрий Розин предложил создать Евразийское космическое агентство

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, выступая на Первом деловом форуме Евразийского экономического союза «Космическая интеграция», выступил с идеей создания Евразийского космического агентства.

«Я хотел бы, чтобы мы сегодня пообсуждали вопрос создания Евразийского космического агентства», — предложил глава Роскосмоса.

Его идея нашла поддержку у всех участников форума.

Деловой Форум Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Космическая интеграция» проходит в городе Москве. На нём обсуждаются вопросы цифровизации ракетно-космической отрасли на пространстве ЕАЭС, перспектив промышленного сотрудничества, а также использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития стран ЕАЭС и перспектив сотрудничества в области фундаментальных и прикладных космических наук.

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