Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин03.12.2021 14:22

Дмитрий Рогозин рассказал о перспективных проектах Роскосмоса

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе выступления 3 декабря 2021 года на Первом деловом форуме ЕАЭС «Космическая интеграция» рассказал о перспективных проектах российской ракетно-космической промышленности.

О сроках пуска легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2»«У нас запуск лёгкой „Ангары“ состоится в первом полугодии следующего года».О модернизации стартового комплекса «Зенит» под перспективную ракету-носитель «Союз-5» (космический ракетный комплекс «Байтерек»)«Физические работы на комплексе „Байтерек“ начнутся в марте следующего года. Все необходимые документы согласованы».О первом пуске ракеты-носителя «Союз-5»«Ракета („Союз-5“) сможет полететь в декабре 2023 года».О будущем Международной космической станции и разработке новой Российской орбитальной служебной станции«2028 год будет очень критичен для дальнейшей работы МКС, поэтому мы приступили уже к развертыванию работ по Российской орбитальной служебной станции».О составе российской орбитальной группировки«Российская орбитальная группировка превышает 150 космических аппаратов. Она состоит из двух частей — гражданской и военной. Аппараты производятся предприятиями Роскосмоса».О пуске тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с новым разгонным блоком«Мы планируем до конца декабря произвести еще один испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара» с разгонным блоком «Персей».О запуске миссии «ЭкзоМарс»«В сентябре 2022 года мы стартуем на Марс, отправляем туда наш десантный модуль „Казачок“, который должен опустить на планету европейский марсоход».О программе Сфера«Сфера будет состоять из пяти группировок связи и пяти группировок наблюдения. Наблюдение будет производиться в радиолокационном режиме. Первые (радиолокационные) аппараты появятся в 2022 году, в 2023 году еще 2 аппарата, и дальше будем наращивать эту группировку. Всего мы планируем вывести до 600 аппаратов в периоде до 2030 года».О запусках спутников связи «Скиф» и «Марафон»«В 2022 году мы запустим первый демонстратор — прототип орбитальной группировки „Скиф“ (широкополосный доступ в интернет), а в 2023 мы запускаем аналогично аппарат „Марафон“ (интернет вещей)».О запусках спутников «Экспресс-РВ»«Мы планируем на рубеже 2024-2025 годов вывести на высокоэллиптическую орбиту 4 аппарата системы «Экспрес-РВ. Это программа, за которую отвечает Министерство цифрового развития».О российско-белорусском космическом аппарате«Мы надеемся на скорейшее создание российско-белорусского аппарата наблюдения с оптической системой белорусского предприятия „Пеленг“. Мы планируем использовать эти оптические системы и для создания российской орбитальной служебной станции».

В пятницу, 3 декабря 2021 года, в городе Москве прошел I Деловой Форум Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Космическая интеграция». Он проводился по инициативе Научного совета Российской академии наук по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, автономной некоммерческой организации по содействию экономической активности предпринимателей «Корпорация Альфа», а также при участии Евразийской экономической комиссии.

На форуме были обсуждены вопросы цифровизации ракетно-космической отрасли на пространстве ЕАЭС, перспектив промышленного сотрудничества, а также использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития стран ЕАЭС и перспектив сотрудничества в области фундаментальных и прикладных космических наук.

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