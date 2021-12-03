Г. Орденов: Нам важно шире использовать потенциал «зеленой» дипломатии по арктическим вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на рабочей сессии Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области принял участие в рабочей сессии Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» на тему «Актуальная климатическая повестка: изучение, адаптация, сокращение последствий». Участники сессии обсудили вопросы устойчивого развития.

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Сенатор отметил, что каждый год при поддержке Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников» и ее президента Артура Чилингарова в рамках Форума обсуждаются ключевые направления развития Арктической зоны РФ, в том числе рассматривается климатическая повестка страны. Общее сокращение ледяного покрова в Арктике продолжается с 1990-х годов. Недавние спутниковые наблюдения показывают, что в атлантическом секторе Северного Ледовитого океана сокращение ледяного покрова происходит не только летом, но и зимой. Каждый год происходит сдвиг начала ледообразования, и идет постепенное сокращение морского льда. Поэтому вопросы устойчивого развития станут центральными для всех в течение ближайших десятилетий, подчеркнул парламентарий.

«Совместные климатические исследования в рамках Арктического совета помогут улучшить и климат дипломатический. Нам важно шире использовать потенциал «зеленой» дипломатии по арктическим вопросам, в том числе в работе профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы», — сказал Геннадий Орденов.

Основная задача сейчас — ускорить разработку национальной информационной системы учёта и верификации выбросов парниковых газов, подготовить кадастр парниковых газов

Чтобы сохранить природу Арктики, считает сенатор, необходимо уделять внимание экологии, развивать наилучшие доступные технологии в промышленности, бережно относиться к природе и делать все, чтобы жители таких промышленных регионов могли дышать чистым воздухом и растить здоровое поколение. «Основная задача сейчас — ускорить разработку национальной информационной системы учёта и верификации выбросов парниковых газов, подготовить кадастр парниковых газов. Было принято важное решение создавать кадастр с сохранением коэффициентов выбросов CO2, закрепленных в Распоряжении Минприроды России», — проинформировал законодатель.

Геннадий Орденов

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XI Международный форум «Арктика: настоящее и будущее „

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Геннадий Орденов

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Кроме того, по его словам, утвержден перечень парниковых газов, в отношении которых необходим государственный учет и ведение кадастра. Распоряжение Правительства РФ вступит в силу 30 декабря.

Сенатор напомнил, что в соответствии с перечнем поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию стоит задача по созданию национальной системы высокоточного мониторинга и утилизации климатически активных газов, в том числе для обеспечения правовой регламентации в области регулирования выбросов таких газов и проведения экологической (низкоуглеродной) трансформации отраслей экономики. «Для того, чтобы система верификации заработала, необходимо проводить высококачественные расчеты. Надо сформировать у мирового сообщества доверие к нашим данным и обеспечить открытую для общества и экспертов систему оценки климатических проектов», — считает Геннадий Орденов.

В мероприятии приняли участие заместитель директора Департамента международного сотрудничества и климатических изменений Министерства природных ресурсов и экологии РФ Павел Химченко, заместитель руководителя Росгидромета Дмитрий Зайцев, представители федеральных и региональных органов власти и бизнес-сообщества.

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