Source: Russia – Council of the Federation

Сегодня — Международный день инвалидов.

В Международный день инвалидов заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета по делам инвалидов при СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала текущее положение дел в области развития комфортной и доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья в России.

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Прежде всего вице-спикер СФ обратила внимание на то, что с 2011 г. в стране существует Государственная программа «Доступная среда», в рамках которой с 2014 г. внесены изменения в более чем 40 федеральных и 700 региональных законов, направленных на повышение возможностей социализации, самореализации и занятости людей с ограниченными возможностями здоровья. На реализацию программы предусмотрены бюджетные ассигнования, которые в 2021 г. составили 58,9 млрд руб., в 2022 г. запланированы 63,7 млрд руб. Общий объем выделенных из федерального бюджета средств на период 2011–2025 составит 716,4 млрд руб.

Кроме того, при совместной работе сенаторов и депутатов Государственной Думы были внесены поправки в закон о федеральном бюджете, согласно которым на период 2022–2024 годов 6,8 млрд руб. пойдут на предоставление жилья инвалидам.

Цифровые механизмы сделали возможным получение абсолютного большинства необходимых услуг дистанционно, освобождая граждан с инвалидностью от необходимости личного присутствия при подаче документов, регистрации в службе занятости, оформлении льгот и пособий

Другим важным направлением, которое в значительной степени увеличивает доступность и комфорт предоставляемых государством услуг, Галина Карелова назвала цифровизацию, получившую мощный импульс развития в условиях пандемии. По мнению вице-спикера, цифровые механизмы сделали возможным получение абсолютного большинства необходимых услуг дистанционно, освобождая граждан с инвалидностью от необходимости личного присутствия при подаче документов, регистрации в службе занятости, оформлении льгот и пособий, а также при получении сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР).

Комментируя обеспеченность ТСР, сенатор сообщила, что с 2021 г. в стране введен экстерриториальный принцип. Человек с инвалидностью может получить техническое средство реабилитации вне зависимости от места прописки — теперь это право может быть реализовано по месту проживания на всей территории Российской Федерации. Ассортимент ТСР в рамках индивидуальной программы реабилитации инвалида также регулярно пополняется. В настоящее время гражданам доступны электроколяски, смартфоны, цифровые брайлевские дисплеи и другие средства.

Тем не менее, обеспеченность ТСР составляет 90 проц., что, по мнению Галины Кареловой, обозначает серьезную зону для развития в текущей работе, при которой, ко всему прочему, стоит планомерно увеличивать уровень адресности предоставляемых услуг.

Также парламентарий сообщила, что при участии Совета Федерации ведется активная работа по направлениям образования и трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья. За последние три года количество людей с инвалидностью, завершивших обучение по программе высшего образования увеличилось на 11 проц. Около 45 проц. из 9,4 тыс. выпускников в 2021 г. трудоустроены, при этом 19 проц. продолжили обучение по другим программам.

Вице-спикер СФ отметила, что на федеральном уровне в законодательстве предусмотрены дополнительные трудовые гарантии, включая разработку и реализацию программ содействия занятости, оборудование специализированных рабочих мест, обучение по адаптированным программам. Она напомнила, что в текущем году с учетом правок Совета Федерации были внесены изменения в Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации», в соответствии с которыми корректировке подверглись нормы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, квоты о приеме на работу инвалидов больше не могут носить декларативный характер и обязательны к исполнению, контроль за ними будут осуществлять на регулярной основе органы государственной службы занятости, подчеркнула сенатор.

Несмотря на многочисленные меры социальной поддержки государства, включая План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021–2024 гг., федеральный проект «Социальные лифты для каждого» в рамках национального проекта «Образование» и другие инструменты, направленные на содействие в трудоустройстве, доля работающих граждан с ограниченными возможностями здоровья трудоспособного возраста составляет 25 проц. Наибольшую обеспокоенность, по мнению Галины Кареловой, вызывают возрастные категории от 20–24 лет, 25–29 лет, 30–37 лет, где уровень занятости составляет 1,6 проц., 5 проц. и 7 проц. соответственно.

«На 1 октября 2021 года предусмотрено порядка 870 тысяч квотируемых рабочих мест, из них 65 тысяч имеют специальное оборудование для комфортной работы лиц с ограничениями по здоровью. При этом свободными остаются 234 тысяч таких вакансий, что составляет 28 процентов от общего количества», — сказала вице-спикер СФ.

Сенатор подчеркнула, что вопросы развития комфортной и доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья требуют дополнительного совершенствования законодательства, закрепления и разработки новых адресных мер поддержки, а также усиления межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Федерации, образовательных организаций и органов службы занятости для обеспечения более эффективного процесса при трудоустройстве людей с инвалидностью.

«Совет Федерации продолжит работу совместно с профильными министерствами и ведомствами для создания правовых, экономических и институциональных условий, способствующих большей интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья во все сферы жизнедеятельности общества и повышению уровня их жизни. На повестке — задачи по обеспечению равного доступа граждан с инвалидностью к объектам инфраструктуры, реабилитационным и абилитационным услугам, в том числе к профессиональному развитию и трудоустройству», — сказала Галина Карелова.

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