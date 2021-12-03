Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Гвианский космический центр#Космодромы#Galileo03.12.2021 22:40

Госкомиссия дала добро на пуск с Гвианы

Государственная комиссия на космодроме Гвианского космического центра допустила к заправке ракету-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя навигационными космическими аппаратами Galileo FOC. На момент пуска, который запланирован 4 декабря 2021 года в 03:23:22 по московскому времени, ожидается благоприятная погода.

Кроме того, проблема на французской корабельной станции приема телеметрической информации на космодроме устранена.

Совместный расчёт российских специалистов и иностранного заказчика запуска приступил к заправке ракеты-носителя компонентами ракетного топлива. Спустя 2,5 часа ожидается завершение всех заправочных операций и эвакуация заправочных агрегатов с «нулевой» отметки стартового комплекса.

Прямая трансляция подготовки к пуску и старта от компании Arianespace начнется в 03:00 4 декабря.

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«Союз в ГКЦ» — международный космический проект Госкорпорации «Роскосмос», Европейского космического агентства, Национального центра космических исследований Франции и кооперации ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России и Франции. В рамках реализации проекта специалистами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос) в Гвианском космическом центре был построен специальный стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-СТ». С момента первого старта 21 октября 2011 года уже проведено 25 пусков ракет «Союз-СТ».

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