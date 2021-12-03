Source: Gazprom in Russian

Релиз

3 декабря 2021, 21:40

Сегодня в г. Набережные Челны (Республика Татарстан) делегация ПАО «Газпром» во главе с Председателем Совета директоров Виктором Зубковым приняла участие в совещании по вопросам развития рынка газомоторного топлива в России.

Мероприятие состоялось под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Борисова на базе ПАО «КАМАЗ».

На совещании было отмечено, что «Газпром» ведет системную работу по расширению применения природного газа на транспорте. В частности, компания активно развивает газозаправочную инфраструктуру. Так, за 2015–2020 годы сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) «Газпрома» увеличилась в 1,7 раза — до 348 объектов на конец 2020 года. Объем реализованного компанией газомоторного топлива за этот период вырос более чем в два раза — до 842 млн куб. м.

Строительство новой газозаправочной инфраструктуры синхронизировано с работой отечественных производителей по расширению модельного ряда техники на природном газе. На сегодняшний день в России налажен выпуск более 300 моделей автомобильной газомоторной техники. При участии «Газпрома» также реализованы пилотные проекты по переводу водного и железнодорожного транспорта на газ.

В ряде регионов России реализуются пилотные проекты ускоренного развития рынка газомоторного топлива. В их числе — Белгородская и Ростовская области, Республика Татарстан.

Опыт участников газомоторного рынка в России и мировая практика показывают, что природный газ — самый экономически эффективный и безопасный вид топлива, в том числе для городских перевозок и коммунального обслуживания.

Вместе с тем, для достижения целевых показателей государственной программы «Развитие энергетики» необходимо усиление мер государственной поддержки строительства газозаправочной инфраструктуры, производства и переоборудования газомоторной техники. Еще одна важная мера — снижение административных барьеров на рынке перевода транспорта на газ. Это позволит значительно увеличить количество автотранспорта на метане и будет способствовать дальнейшему развитию газомоторного рынка.

«Газпром» уже провел большую работу по расширению газозаправочной сети в России. Теперь первоочередная задача развития газомоторного рынка — увеличение количества автомобилей, работающих на природном газе. Здесь многое зависит от государственной поддержки. Мы надеемся, что с 2022 года она будет существенно увеличена”, — сказал Виктор Зубков.

Делегация “Газпрома” также ознакомилась с экспозицией газомоторной техники ПАО “КАМАЗ”.

Справка

В марте 2020 года Правительство РФ утвердило внесение изменений в государственную программу Российской Федерации “Развитие энергетики”, в том числе ее дополнение подпрограммой “Развитие рынка газомоторного топлива”.

Документом предусмотрены целевые показатели по потреблению природного газа на транспорте, количеству газозаправочной инфраструктуры, а также увеличению парка техники на природном газе.

Среди них — доведение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,72 млрд куб. м в 2024 году.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI