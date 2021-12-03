Б. Жамсуев проинспектировал ход ремонтных работ Забайкальского драматического театра

Source: Russia – Council of the Federation

По итогам инспекции проведено рабочее совещание на эту тему.

В городе Чита сенатор Российской Федерации Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края и исполняющий обязанности председателя правительства региона Алексей Кошелев посетили ремонтируемый Забайкальский краевой драматический театр, где по итогам инспекции проведено рабочее совещание.

«На сегодня проведен большой объём общестроительных работ внутри здания, по большому счету — это будет новый театр с современной сценой, удобным зрительным залом, комфортными гримерными, красивым фойе, оснащенными необходимыми техническими и подсобными помещениями. Важно, что появится второй, малый зрительный зал на 100 мест. Фасад здания приобретет новый облик с красивыми колоннами. Завершен ещё один объект — театральная площадь», — отметил Баир Жамсуев.

Сенатор напомнил, что реконструкция объекта сферы культуры идет с 2019 года в рамках федеральной государственной программы «Федеральная адресная инвестиционная программа» при поддержке Совета Федерации.

Баир Жамсуев проинспектировал ход ремонтных работ Забайкальского драматического театра

«В этом большая заслуга Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. При ее активной поддержке объект культуры Забайкалья был включён в ФАИП и были начаты работы. Надеюсь, что новый театральный сезон 2022 года начнётся с премьеры постановки в красивом и современном здании», — подчеркнул сенатор.

В совещании также приняли участие министр культуры региона Ирина Левкович, министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Дмитрий Ватагин, представители Службы единого заказчика края, подрядной организации.

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