А. Ракитин: России важно использовать потенциал Арктики для обеспечения безопасности страны и расширения сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия принял участие в работе Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

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Сенатор выступил в ходе стратегической сессии «Архитектура безопасности Арктического региона: опережая вызовы времени». Его доклад был посвящен вопросам обеспечения общественной безопасности в Арктической зоне и военной безопасности Российской Федерации в Арктике.

Как отметил Александр Ракитин, Арктический регион традиционно является территорией международного взаимодействия. «России важно использовать потенциал Арктики в целях обеспечения национальной безопасности страны, расширения взаимовыгодного сотрудничества».

По словам сенатора, иностранные государства предпринимают попытки политизировать сотрудничество в северных широтах. В связи с этим приостановили участие североамериканские и европейские компании в совместных проектах по разработке нефтегазовых месторождений на арктическом континентальном шельфе Российской Федерации. «О своих интересах в Арктике заявляют государства, не имеющие прямого выхода к водам Северного Ледовитого океана и официального статуса полярных государств. Положение осложняется отсутствием действенных международных режимов безопасности в Арктике».

Совет Федерации уделяет постоянное внимание вопросам обеспечения всех аспектов жизнедеятельности в Арктической зоне, в том числе сохранению и устойчивому развитию Арктики

Александр Ракитин отметил, что Совет Федерации уделяет постоянное внимание вопросам обеспечения всех аспектов жизнедеятельности в Арктической зоне, в том числе сохранению и устойчивому развитию Арктики.

Сенатор напомнил, что с 2010 года при Совете Федерации работал Совет по Арктике и Антарктике, который в апреле текущего года преобразован в Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации. В его состав помимо парламентариев и представителей федеральных и региональных органов государственной власти, входят ведущие ученые, представители бизнеса, работающего в регионах. Совет рассматривает самые актуальные и перспективные вопросы социального и экономического развития Арктической зоны.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин принял участие в работе Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге

Александр Ракитин напомнил участникам слова Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, которая отметила: «Мы не имеем права потерять лидерство в Арктике. Россия, и во времена Советского Союза, была признанным в мире лидером по развитию Арктики. Нам надо сохранить свои позиции. Мы не можем позволить ослабить наше влияние в этом регионе. А это многоуровневая, комплексная задача».

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