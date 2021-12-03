Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ выступил на сессии VI Ежегодного Международного Форума «Биржевой товарный рынок- 2021».

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия выступил на сессии «Лес на бирже – кто выиграет?» VI Ежегодного Международного Форума «Биржевой товарный рынок — 2021» Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи.

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По словам сенатора, реформа системы управления лесным комплексом страны стремительно набирает обороты. Стратегические направления развития лесного сектора экономики определены поручением Президента РФ итогам состоявшегося 29 сентября 2020 года совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, постановлением Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства». Их реализация обеспечивается принятием в приоритетном порядке необходимых федеральных законов и жестким парламентским контролем за их реализацией.

С этой целью, а также для реализации Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года с учетом интересов регионов России по поручению Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга создан Совет по вопросам развития лесного комплекса России при Совете Федерации под руководством заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области И Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа является одним из самых активных его участников, подчеркнул законодатель. «Биржевая торговля лесоматериалами — мощный экономический рычаг, драйвер развития отрасли», — заявил сенатор.

Биржевая торговля лесом в короткий срок создаст прозрачный механизм ценообразования и реализации древесины, полученной государственными и муниципальными учреждениями при выполнении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов

Как считает парламентарий, биржевая торговля лесом в короткий срок создаст прозрачный механизм ценообразования и реализации древесины, полученной государственными и муниципальными учреждениями при выполнении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. «Поступающие доходы позволят улучшить материально-техническое состояние отрасли, решить накопившиеся социальные проблемы – прежде всего, повысить заработную плату работникам лесного хозяйства, увеличить до нормативной численность лесной охраны, привлечь молодежь», — убежден Алексей Майоров.

По словам сенатора, ожидается стремительный рост объемов биржевой торговли лесоматериалами с 1 января 2022 г., после вступления в силу положений Федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Внесенные им изменения предполагают, в частности, реализацию 100 проц. древесины, заготовленной государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе при проведении мероприятий по сохранению лесов, на организованных торгах, проводимых в соответствии с законодательством об организованных торгах, пояснил сенатор.

«Мы убеждены, что при нашей поддержке, системной работе с регионами, биржевой механизм торговли лесоматериалами будет эффективно функционировать и внесёт свой вклад в возрождение лесного комплекса страны», — сказал глава Комитета СФ.

«Необходим парламентский контроль за реализацией этой нормы на местах. В связи с этим наш Комитет поддерживает предложения Биржи о рассмотрении Советом по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации вопроса обеспечения биржевой торговлей прозрачности оборота древесины и эффективного лесопользования с привлечением глав субъектов Федерации и их представителей», — заявил Алексей Майоров.

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