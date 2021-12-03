А. Кислов: Подрастающее поколение должно всегда помнить о подвиге наших предков и беречь историческую правду

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе приема граждан сенатор обсудил с жителями вопросы поддержки патриотического движения, реновацию столовых в сельских школах и другие актуальные проблемы региона.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Андрей Кислов КисловАндрей Игоревичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области в ходе рабочей поездки в регион провел личный прием граждан.

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В ходе приема к сенатору обратилась жительница Сергиевского района Валентина Хабарова, которая работает учителем в школе п. Суходол. Одно из основных направлений ее деятельности — патриотическое воспитание молодежи. Она руководит межшкольным военно-туристическим клубом «Экстрим» и юнармейским отрядом «Искра», а также курирует проект по созданию школьного историко-краеведческого музея патриотической направленности.

Совместно со своими учениками и неравнодушными жителями Валентина Хабарова собрала десятки ценных экспонатов, однако условия для их хранения отсутствуют. Руководитель школьного музея попросила представителя Совета Федерации оказать содействие в приобретении музейного оборудования: витрин, стеллажей и другого специального оснащения.

Андрей Кислов дал высокую оценку работе, которую проводит Валентина Хабарова по развитию патриотического движения. Сенатор отметил, что благодаря созданию подобных музеев сохраняется память о наших дедах и прадедах, которые ковали Победу на фронте и доблестно трудились в тылу. «Очень важно доносить эти бесценные знания до нашей молодежи и сохранить их для потомков. Подрастающее поколение должно знать о подвиге наших предков, всегда помнить и беречь историческую правду», — подчеркнул парламентарий. Сенатор пообещал оказать помощь в приобретении музейного оборудования. Он также заверил, что обратится к руководству района принять участие в решении этого вопроса.

Еще несколько важных вопросов, рассмотренных в ходе приема, касались реновации школьных столовых. С соответствующей просьбой к сенатору обратились директора сельских школ Елховского и Кошкинского районов Ольга Свиридова и Надежда Еграшкина. Андрей Кислов сообщил заявителям, что поддержка будет оказана.

Все вопросы, с которыми обратились к Андрею Кислову на прошлом приеме граждан, были решены. Так, месяц назад в ходе личного приема сенатора попросили оказать содействие в капитальном ремонте и углублении колодца в Кошкинском районе, помочь с обновлением оборудования для организации горячего питания в сельской малокомплектной школе, а также поддержать в решении других проблем.

По словам Андрея Кислова, он планирует и в дальнейшем регулярно проводить приемы граждан, чтобы оказывать жителям губернии необходимую помощь в решении проблем.

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