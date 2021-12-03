А. Варфоломеев: Нужно уделять больше внимания вопросам эффективности профилактики и лечения онкозаболеваний

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» с участием представителей Минздрава РФ, научного и экспертного сообщества, молодых законодателей.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия провел заседание «круглого стола» на тему профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний.

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Мероприятие прошло на базе Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова. В нем приняли участие представители Палаты молодых законодателей и профессионального сообщества.

Палата молодых законодателей (ПМЗ) в последнее время наращивает свою активность, регулярно поднимая на разных уровнях вопросы, которые волнуют жителей регионов

По словам Александра Варфоломеева, Палата молодых законодателей (ПМЗ) в последнее время наращивает свою активность, регулярно поднимая на разных уровнях вопросы, которые волнуют жителей регионов. В частности, в сентябре текущего года на площадке Совета Федерации ПМЗ провела мероприятие на тему обеспечения доступности медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Парламентарий подчеркнул, что ведущие специалисты профильных ведомств и экспертного сообщества принимают участие в мероприятиях, организованных ПМЗ, на постоянной основе.

В ходе заседания его участники подвели предварительные итоги работы в 2021 году по реализации задач, поставленных в федеральных программах в сфере здравоохранения в части снижения онкологических заболеваний, обсудили пути совершенствования диагностических подходов, повышения качества мер первичной и вторичной профилактики, направленных на предупреждение развития онкологических заболеваний.

«Для достижения целевых показателей по снижению смертности национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» крайне важно выявлять злокачественные образования на ранних стадиях», — заявил Александр Варфоломеев.

Парламентарий отметил, что на фоне частичной приостановки программы диспансеризации населения из‑за пандемии наблюдается отрицательная динамика выявления больных онкологией.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров привел данные Минздрава России, согласно которым сегодня различными онкологическими заболеваниями страдают свыше 3,97 млн. россиян, и каждый год это число растет.

«Рост статистики по всем онкозаболеваниям за последние десятилетия напрямую связан с увеличением их выявляемости. Раннее выявление предраковых заболеваний снижает преждевременную смертность от онкологии», — сказал сенатор.

Он отметил, что пятая часть всех случаев злокачественных новообразований выявляется на поздних стадиях, и указал на необходимость оценки эффективности ныне проводимых мероприятий, направленных на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы организации диспансеризации и профосмотров взрослого населения в субъектах Федерации в сложившейся эпидемиологической обстановке, важность проведения онкоскринингов для ранней диагностики заболеваний, роль врачей первичного звена в разъяснительной работе с пациентами.

В заседании приняли участие заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев, депутат Государственной Думы Александр Румянцев, директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина, проректор по учебной работе Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова», академик РАН Игорь Маев, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина, заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серегина, заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук, директор Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Игорь Хатьков, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрей Рябов.

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