А. Артамонов в Кисловодске посетил строительные площадки объектов социальной инфраструктуры, отдыха и туризма

Source: Russia – Council of the Federation

Город благоустраивается, ведется строительство объектов социальной сферы, совершенствуется транспортная инфраструктура, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, руководитель рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области в рамках рабочей поездки посетил Кисловодск. Совместно с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым ВладимировВладимир ВладимировичГубернатор Ставропольского края он проинспектировал реализацию в городе-курорте строительства объектов инфраструктуры, отдыха и туризма.

Смотрите также

В рейде также приняли участие первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Хлопянов, министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко, министр образования Ставропольского края Евгений Козюра, исполняющий обязанности главы Кисловодска Вячеслав Сергиенко.

На проспекте Ленина работы на двух этапах проекта завершены на 95 процентов. На трех остальных участках в благоустройстве задействованы вечерние и ночные смены рабочих. Возводится ротонда, строятся 70-метровые каскады фонтанов. По итогам рейда было рекомендовано уже в ближайшее время закрыть для автомобилей дорогу на участке проспекта от ул. Желябова до ул. Дзержинского, предназначенного после реконструкции только для спецтранспорта.

На Старом озере накануне состоялся тестовый запуск воды. Завершена реконструкция основного водоотводящего канала, производится ремонт быстротока. Продолжается благоустройство территории: укладка тротуарной плитки и бордюрного камня, проводятся сети освещения и водоснабжения.

Кисловодск сейчас активно развивается – город благоустраивается, ведется строительство объектов социальной сферы, совершенствуется транспортная инфраструктура

На особом контроле — новый корпус городской больницы, который планируется к сдаче в 2022 году. Общая площадь здания составит около 10 тыс. квадратных метров.

Сенатор также посетил строящиеся образовательные учреждения по улице Замковой. Готовность детского сада на 280 мест — 93 процента. Сейчас завершаются отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, закупается технологическое оборудование. В школе на 1000 мест ведется внутренняя отделка, установка сантехнического оборудования, утепляется фасад здания. Накануне завершился ремонт дороги к новой̆ школе и детскому саду. Заасфальтировано почти 7 тысяч кв. метров дороги, обустроены заездные карманы для общественного транспорта, искусственные неровности, велопешеходные дорожки.

Анатолий Артамонов совместно с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым проинспектировал реализацию в городе-курорте Кисловодске строительства объектов инфраструктуры, отдыха и туризма

1 из 12

Анатолий Артамонов проинспектировал реализацию в Кисловодске строительства объектов инфраструктуры, отдыха и туризма

2 из 12

Анатолий Артамонов проинспектировал реализацию в Кисловодске строительства объектов инфраструктуры, отдыха и туризма

3 из 12

Анатолий Артамонов совместно с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым проинспектировал реализацию в городе-курорте Кисловодске строительства объектов инфраструктуры, отдыха и туризма

4 из 12

Анатолий Артамонов проинспектировал реализацию в Кисловодске строительства объектов инфраструктуры, отдыха и туризма

5 из 12

Анатолий Артамонов совместно с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым проинспектировал реализацию в городе-курорте Кисловодске строительства объектов инфраструктуры, отдыха и туризма

6 из 12

Анатолий Артамонов совместно с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым проинспектировал реализацию в городе-курорте Кисловодске строительства объектов инфраструктуры, отдыха и туризма

7 из 12

Анатолий Артамонов проинспектировал реализацию в Кисловодске строительства объектов инфраструктуры, отдыха и туризма

8 из 12

Анатолий Артамонов совместно с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым проинспектировал реализацию в городе-курорте Кисловодске строительства объектов инфраструктуры, отдыха и туризма

9 из 12

Анатолий Артамонов проинспектировал реализацию в Кисловодске строительства объектов инфраструктуры, отдыха и туризма

10 из 12

Анатолий Артамонов проинспектировал реализацию в Кисловодске строительства объектов инфраструктуры, отдыха и туризма

11 из 12

Анатолий Артамонов совместно с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым проинспектировал реализацию в городе-курорте Кисловодске строительства объектов инфраструктуры, отдыха и туризма

12 из 12

Финальная точка осмотра — спортивный комплекс «Арена Кисловодск». Первый этап включает в себя возведение здания водных видов спорта на два бассейна – пятидесятиметрового с трибуной на 800 мест и детского. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2022 год.

«Кисловодск сейчас активно развивается – город благоустраивается, ведется строительство объектов социальной сферы, совершенствуется транспортная инфраструктура. Все это делается для комфорта и благополучия кисловодчан и гостей города-курорта. Я надеюсь, что эти изменения будут по достоинству оценены жителями Кисловодска», — сказал Анатолий Артамонов.

MIL OSI