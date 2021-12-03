Алексей Миллер и член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсудили поставки российского газа

Source: Gazprom in Russian
Релиз
3 декабря 2021, 15:50
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.
На встрече обсуждались актуальные вопросы сотрудничества. В частности, речь шла о поставках российского газа.
Справка
С 1 января 2021 года «Газпром» начал поставлять газ в Боснию и Герцеговину по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.
Управление информации ПАО «Газпром»
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