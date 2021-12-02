Э. Исаков: Каждый приём граждан является началом важных изменений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан по личным вопросам в дистанционном режиме.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провёл в дистанционном режиме приём граждан из нескольких муниципальных образований Югры

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Сенатор, в день рождения Всероссийской политической партии «Единая Россия», провел приём граждан по личным вопросам. К нему обратились 5 заявителей из Югры, из которых трое — люди с инвалидностью.

«Партия вот уже два десятилетия является надёжным фундаментом государственной политики в России и стала проводником законодательных инициатив в парламентах разных уровней. И такие приемы граждан являются движущей силой всех изменений, ведь мы напрямую узнаём, что беспокоит россиян, а порой получаем от них интересные инициативы по совершенствованию законодательства»,- сказал Эдуард Исаков.

«Вопросы все злободневные, требуют решения. Среди них — необходимость работы с ветеранами спорта и реализация спортивных программ для занятий лиц 50+; трудозанятость; создание доступных условий для получения общего образования ребенку с инвалидностью по слуху; нарушение правил размещения и застройки объектов в черте города; транспортная доступность для людей с ОВЗ»,- отметил парламентарий.

Сенатор сообщил, что от работника бюджетного учреждения, имеющего высшую квалификационную категорию, он узнал, что в этом году после обновления Положения о системе оплаты труда работников госучреждений Департамента спорта Югры, ситуация с зарплатами усугубилась. Заявитель стал получать в месяц на 11 380 рублей меньше.

«Я не понаслышке знаю, какой большой объем работы ложится на плечи инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, начальников отделов, и их труд также значим, как и тренерского состава. И снижать зарплату неподобающее решение. С учетом того, что среди таких работников есть и люди с ОВЗ»,- сказал Эдуард Исаков. Он также добавил, что запланировал обсудить вопрос с курирующим спортивную отрасль заместителем Губернатора ХМАО-Югры и руководителем департаментом спорта в регионе.

Один из заявителей, мама студентки с нарушением слуха рассказала, что во время учебного процесса девочка испытывает сложности восприятия информации, её слуховые аппараты не справляются с задачей. Чтобы исправить проблему, семья видит решение в закупке специального оборудования – передатчик и приемник для учителя и девочки.

«Организация учебного процесса для ребят с ОВЗ крайне важна, ведь от этого зависит их успеваемость, адаптация в классе. Такие вопросы должны быть решены первостепенно, задача руководителя образовательного учреждения обеспечить для всех детей доступные условия получения образования, и никак иначе. Классы должны быть оснащены дополнительным оборудованием для разных ребят с ОВЗ. Мы стремимся создать инклюзивную среду не по шаблону, а учитывая потребности детей с ограниченными возможностями. Планирую переговорить с представителями Министерства труда и социальной защиты РФ, а также с Департаментом социального развития Югры на тему рассмотрения возможности включения данного оборудования в перечень ТСР»,- прокомментировал законодатель.

Иной вопрос касался производства доступных по цене автомобилей для людей с ОВЗ. «Люди с инвалидностью также имеют право передвигаться и вести активный образ жизни. Направлю соответствующий запрос в Министерство промышленности и торговли РФ»,- ответил сенатор.

Эдуард Исаков сообщил, что в региональную неделю проведёт ещё два приёма в городах Югры — Сургуте и городе Советском, а также лично встретится с родителями детей инвалидов.

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