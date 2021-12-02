С. Мартынов провел дистанционный прием граждан Марий Эл

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе рабочей поездки в регион сенатор провел несколько встреч в Йошкар-Оле, в том числе и дистанционно.

Первый заместитель председателя Комитета Совет Федерации по обороне и безопасности, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в ходе рабочей поездки в регион провел несколько встреч в Йошкар-Оле.

В частности, сенатор принял участие в дистанционной встрече с представителями крупнейшего промышленного предприятия Республики – Марийского машиностроительного завода.

Генеральный директор ММЗ Борис Ефремов выступил с предложением внести на законодательном уровне поправки в правила контроля промышленной безопасности, речь об опасных производственных объектах. Сергей Мартынов в ходе беседы подтвердил значимость обсуждаемого вопроса и отметил, что постарается вынести эту актуальную тематику на федеральный уровень.

В ходе приема граждан к сенатору обратился также директор ЗАО «Сернурский сырзавод» Сергей Черных, который заострил внимание на одном из требований для производителей. В Российской Федерации вводятся новые правила маркировки молочной продукции и внедряется система мониторинга за оборотом товаров. Однако многие российские производители молочной продукции просто не успеют внедрить необходимое оборудование. Завод просит ходатайствовать о переносе сроков начала маркировки молочных товаров. Сенатор подтвердил, что в данном случае важно защитить интересы отечественных предприятий.

Пандемия вносит свои корректировки в, казалось бы, уже привычные нормы жизни, подчеркнул Сергей Мартынов. Сенатор отметил, что держит руку на пульсе жизни региона, проводит приемы граждан, встречаясь с людьми, но, в основном, в виртуальном формате.

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