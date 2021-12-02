Состоялся 28-й Всероссийский съезд фитнес-индустрии

Source: Russia Ministry of Sport

1 и 2 декабря в Москве прошёл 28-й Всероссийский съезд фитнес-индустрии. Мероприятие проводится дважды в год при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. На площадке форума эксперты обсуждают важные вопросы развития фитнес-отрасли и внедрения современных методов управления в индустрии, а также делятся идеями и проектами по взаимодействию с государственными органами.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил приветствие участникам и организаторам форума.

«Всероссийский съезд фитнес-индустрии стал одним из мест для регулярных встреч органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта и фитнес-сообщества, ценной площадкой для проведения открытого диалога, поиска ответов на острые вопросы и проработки стратегических решений по развитию физкультурно-оздоровительной отрасли в России», – говорится в сообщении Министра.

С приветствием к участникам обратился также заместитель Министра спорта Одес Байсултанов: «Фитнес-сообщество, как и государственная система развития физической культуры и спорта, вносит свой немаловажный вклад в достижение национальных целей, в том числе участвует в решении основной задачи, поставленной нам Президентом России – достижения к 2030 году показателя систематически занимающихся спортом 70% граждан Российской Федерации».

В рамках форума прошёл круглый стол на тему «Эффективное взаимодействие бизнеса с органами государственной власти как один из ключевых факторов развития фитнес-отрасли в России». В нём приняли участие директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов и президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина. Гости рассказали о механизмах поддержки фитнес-индустрии со стороны Министерства спорта.

Отдельно обсуждался вопрос введения социального налогового вычета для россиян за занятия физической культурой и спортом. Ранее в среду Минспорт России утвердил перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые россияне смогут получить социальный налоговый вычет.

Максим Уразов подчеркнул, что одним из ключевых инструментов взаимодействия государства и бизнеса в спортивной сфере является Рабочая группа при Министерстве спорта. В её состав входят представители фитнес-индустрии. «Это позволяет оперативно и открыто обсуждать проблемы отрасли и вырабатывать эффективные решения», – отметил Максим Уразов.

«Мы очень благодарны Министерству спорта Российской Федерации и Максиму Уразову лично за поддержку такого важного проекта, как социальный налоговый вычет. При поддержке Министерства уже создана практически вся нормативно-правовая база, для граждан специально создан отдельный веб-сайт, где наглядно показана схема получения налогового вычета. Данная инициатива не только сделает фитнес-услуги более доступными для россиян, но и поддержит всех участников рынка», – рассказала Татьяна Полухина.

Пресс-служба Минспорта России

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