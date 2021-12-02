Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-20#Космодромы#Байконур02.12.2021 16:47

Состоялась контрольная «примерка» космического корабля «Союз МС-20»

В четверг, 2 декабря 2021 года, экипажи 20-й экспедиции посещения МКС провели контрольный осмотр пилотируемого корабля «Союз МС-20». После вводного инструктажа космонавты и участники космического полета ознакомились с составом, размещением грузов и снаряжения в спускаемом аппарате и в бытовом отсеке. По окончании осмотра экипажа доложили о том, что по результатам контрольной «примерки» замечаний нет, и поблагодарили всех специалистов за работу.

Согласно предстартовой традиции основной и дублирующий экипажи также посетили музей космодрома Байконур, известный своей уникальной коллекцией экспонатов. Осмотрев экспозицию, которая пополняется космонавтами со времён первых пилотируемых полётов в космос, Александр Мисуркин и участники космического полёта Юсаку Маэзава и Йозо Хирано расписались на стенде автографов, а также оставили памятные надписи и пожелания в книге гостей.

До старта транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» осталось меньше недели — запуск с экипажем ЭП-20 на Международную космическую станцию запланирован на 8 декабря 2021 года. Планируемая продолжительность полета составит 12 суток.

В основной экипаж входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полёта Юсаку Маэзава и Йозо Хирано, в дублирующий — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо.

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