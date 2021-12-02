Совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Как мы все хорошо знаем, на прошлой неделе, 25 ноября, в Кемеровской области произошла трагедия, большая беда. В результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли шахтёры и спасатели. Это общая беда и боль для Кузбасса и для всей страны, для всей России.

Ещё раз выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Все эти дни мы были на постоянной связи с главой региона – Сергеем Евгеньевичем Цивилёвым, который возглавляет оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Регулярные доклады идут и от руководства МЧС.

В регион незамедлительно, как вы знаете, прибыли руководители МЧС, Ростехнадзора, и, конечно, сразу же федеральным ведомствам было дано поручение оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.

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Ситуацию все мы должны держать на постоянном личном контроле и дальше.

Сегодня прошу доложить, что уже сделано и что необходимо сделать дополнительно по линии Правительства, других органов власти. Прежде всего, конечно, речь идёт о медицинской помощи пострадавшим: сколько из них уже выписано и сколько ещё остаётся в больницах, достаточно ли необходимых лекарств и необходимого медицинского оборудования, требуется ли какое-то дополнительное содействие со стороны федеральных медицинских центров. Знаю, по предварительным докладам, вроде бы, ничего не нужно, но тем не менее сегодня хочу ещё попросить вас доложить дополнительно.

Прошу Правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, родным и близким погибших и пострадавшим, детально разобраться в каждом конкретном случае. Личные, семейные обстоятельства могут быть разными – хорошо об этом знаю по прежним трагическим событиям подобного рода, – здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями.

Жду в ходе нашего совещания доклада, как идут федеральные выплаты семьям, потерявшим своих родных и близких, а также пострадавшим, что сделано и делается по линии региона.

Разумеется, должны быть выяснены все причины и обстоятельства произошедшего. Соответствующие поручения даны Генеральной прокуратуре. Хотел бы сегодня услышать, как они выполняются.

Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности. Руководство области уже дало задание проверить все шахты региона, проанализировать противопожарное состояние объектов, в том числе наличие и исправность датчиков, показывающих уровень метана в воздухе.

Шахтёрский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены, и это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников.

С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жёстко, так же как и за соблюдение в шахтах, на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения.

Сегодня проведём ревизию, как выполнены решения, принятые 11 лет назад после тяжелейшей аварии, трагедии на шахте «Распадская». Речь тогда шла именно о системной работе по обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях, и сегодня проанализируем эти вопросы. Но очевидно, что здесь потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического характера.

Мне докладывали, естественно, после того как были приняты соответствующие решения в 2010 году, о том, что все поручения выполнены. Надо посмотреть, как они выполнены, что конкретно сделано и как это сделано. Давайте с этим разберёмся.

Пожалуйста, Цивилёв Сергей Евгеньевич.

Продолжение следует.

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