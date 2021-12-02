Сенаторы приняли участие в торжественных мероприятиях в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось прощание с воинами, погибшими в боях Великой Отечественной войны, чьи имена были установлены в ходе поисковых работ.

Члены Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Нина Куликовских КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области и Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ирина Кожанова КожановаИрина Андреевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области приняли участие в вечере памяти «Неизвестные известные герои Великой войны» и акции «Дорога домой». Состоялось прощание с солдатами, погибшими в боях Великой Отечественной войны, чьи имена были установлены в результате поисковых экспедиций.

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По словам Нины Куликовских, во время экспедиций «Вахты Памяти-2021», в частности на территории Смоленской области, были обнаружены останки погибших в 1941 году воинов, числившихся без вести пропавшими. Благодаря работе поисковиков, их имена установлены по найденным солдатским медальонам, – это Кочеров Федор Иванович (уроженец Пензенской области) и Ревин Иван Евтехович (уроженец Орловской области). Их родственники изъявили желание похоронить солдат на малой родине.

Нина Куликовских

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Сенаторы РФ приняли участие в торжественных мероприятиях в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, посвященных Дню Неизвестного солдата

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Сенаторы РФ приняли участие в торжественных мероприятиях в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, посвященных Дню Неизвестного солдата

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Сенаторы РФ приняли участие в торжественных мероприятиях в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, посвященных Дню Неизвестного солдата

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Сенаторы РФ приняли участие в торжественных мероприятиях в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, посвященных Дню Неизвестного солдата

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Сенаторы РФ приняли участие в торжественных мероприятиях в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, посвященных Дню Неизвестного солдата

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Сенаторы РФ приняли участие в торжественных мероприятиях в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, посвященных Дню Неизвестного солдата

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Сенаторы РФ приняли участие в торжественных мероприятиях в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, посвященных Дню Неизвестного солдата

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Сенаторы РФ приняли участие в торжественных мероприятиях в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, посвященных Дню Неизвестного солдата

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Торжественные мероприятия в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, посвященные Дню Неизвестного солдата

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Сенаторы РФ приняли участие в торжественных мероприятиях в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, посвященных Дню Неизвестного солдата

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Сенаторы РФ приняли участие в торжественных мероприятиях в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, посвященных Дню Неизвестного солдата

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Торжественные мероприятия в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, посвященные Дню Неизвестного солдата

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«Сегодня мы попрощались с воинами, занесли их имена и портреты в электронную базу «Лица Победы» и торжественно передали их останки на родину для захоронения», — рассказала Нина Куликовских.

«Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности стал организатором этого мероприятия в рамках правового регулирования организации и проведения поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, по изучению и обобщению практик субъектов Российской Федерации. Благодаря самоотверженности волонтеров-поисковиков продолжается возвращение домой останков погибших воинов Великой Отечественной войны для обретения ими упокоения в родной земле. Такое благородное дело заслуживает самой высокой поддержки и глубокого уважения», — добавила сенатор.

В торжественных мероприятиях на Поклонной горе также приняли участие первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, родственники погибших воинов, чьи имена установлены в ходе поисковых работ, представители Министерства обороны РФ, органов государственной власти субъектов РФ и региональных поисковых организаций Москвы, Смоленской, Орловской, Пензенской области.

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