Р. Галушина провела «круглый стол», посвященный актуализации Основ государственной культурной политики

Source: Russia – Council of the Federation

Основами государственной культурной политики эта сфера была возведена в ранг национальных приоритетов, отметила сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа провела в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему «Об актуализации Основ государственной культурной политики».

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Открывая заседание, сенатор напомнила, что в 2014 г. Указом Президента РФ были утверждены Основы государственной культурной политики, которые определили ее главные направления, цели и стратегические задачи, а также ключевые принципы ее реализации.

«Основами государственной культурной политики культура была возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений», — сказала Римма Галушина.

Парламентарий отметила, что за прошедшее время произошли изменения как внутри страны, так и на международной арене. Эти изменения нашли отражение в ключевых нормативно-правовых актах РФ. В 2020 г. внесены поправки в Конституцию РФ. Указом главы государства утверждена новая редакция Стратегии национальной безопасности РФ. Также был утверждён ряд других документов, затрагивающих вопросы государственной культурно-образовательной политики.

«В связи с обращением Министерства культуры РФ сегодня мы проводим заседание, на котором предлагается рассмотреть подготовленный Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева, по поручению Министерства, проект корректировки Основ государственной культурной политики», — сообщила сенатор.

Заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова в своем выступлении отметила, что внесение корректировок в этот документ обусловлено изменениями, которые произошли в стране, а также принятием поправок в Конституцию РФ. «В Конституции сегодня отмечена особая важность сохранения традиционных семейно-нравственных ценностей, социального обеспечения», — сказала она.

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Римма Галушина

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Людмила Скаковская

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Андрей Базилевский

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Римма Галушина

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«Кроме того, в утвержденной в этом году Стратегии национальной безопасности приоритетное внимание уделено сохранению общероссийской гражданской и культурной идентичности, самобытности, сбережению народов России. Поэтому нам было необходимо привести в соответствие и наши Основы государственной культурной политики», — добавила заместитель Министра.

Директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева Владимир Аристархов рассказал о проведенной работе по подготовке проекта изменений в Основы государственной культурной политики. В ходе нее были собраны предложения Правительства РФ, профильных министерств и ведомств, экспертов. «Все высказанные инициативы были учтены при подготовке этого документа», — отметил он.

В обсуждении приняли участие члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре Владимир Бекетов, Андрей Базилевский, Людмила Скаковская, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, ректор Московского государственного института культуры Арсений Миронов, директор Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова, члены Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации, руководители региональных органов исполнительной власти в сфере культуры.

Как подчеркнула Римма Галушина, подводя итоги заседания, прозвучавшие на «круглом столе» предложения будут проанализированы и учтены в дальнейшей работе по обсуждаемой теме.

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