Россия и Ливия ведут подготовку к возобновлению сотрудничества в рамках межправкомиссии

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 декабря. – Заместитель директора Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Александр Толпаров встретился с Временным поверенным в делах Ливии в России Валидом Эхсуной.

Стороны обсудили планы возобновления работы Российско-Ливийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под руководством Министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова и Министра нефти и газа Ливии Мухаммада Ауна.

Предыдущее заседание двусторонней межправкомиссии состоялось в 2001 году.

23.09.2020

29 сентября в 15:00 (МСК) Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

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