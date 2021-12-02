Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ02.12.2021 21:02

Продолжается активный мониторинг ЧС на Земле

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций во всем мире средствами российской орбитальной группировки. В рамках выполнения поручения Совета Безопасности Российской Федерации организован круглосуточный оперативный мониторинг паводковой и пожароопасной обстановки, а также прочих природных и техногенных бедствий.

В период с 25 ноября по 2 декабря 2021 года проводился мониторинг обстановки в Свердловской области. В интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлялся мониторинг последствий извержения подводного вулкана на Филиппинах. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка наводнения в Индии и Испании.

Всего в отчетном периоде в МЧС России переданы российские данные в объеме около 39 тыс. кв. км. В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам в отчетный период переданы данные в объеме около 28 тыс. кв. км.

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

Специалисты компании «Российские космические системы» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») обладают уникальным опытом и методиками получения, хранения, обработки и интерпретации данных дистанционного зондирования Земли. Изображения, полученные спутниками, находят применение во многих отраслях — сельском хозяйстве, геологических и гидрологических исследованиях, лесоводстве, охране окружающей среды, планировке территорий, в образовательных и других целях.

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