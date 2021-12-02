Председатель СФ провела встречу с Главой Кабардино-Балкарской Республики

Source: Russia – Council of the Federation

В. Матвиенко обсудила с К. Коковым вопросы социально-экономического развития региона, в том числе противодействие распространению коронавируса.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга обсудила с Главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым КоковКазбек ВалерьевичГлава Кабардино-Балкарской Республики вопросы социально-экономического развития региона. Важная тема беседы — меры, принимаемые в Кабардино-Балкарии по противодействию распространению коронавируса.

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Валентина Матвиенко подчеркнула, что сейчас, когда обнаруживаются все новые штаммы вируса, важно наращивать темпы вакцинации. «Лучше вакцинироваться, чем переболеть. Но и болезнь протекает значительно легче, если есть прививка».

Спикер СФ считает важным доносить до населения информацию о пользе и безопасности вакцин от коронавируса, в том числе через социальные сети. «Нужно активизировать информационную работу и убеждать граждан прививаться, учитывая национальные особенности и традиции регионов».

Встреча Валентины Матвиенко с Главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым

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Встреча Валентины Матвиенко с Главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым

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Встреча Валентины Матвиенко с Главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым

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Казбек Коков сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в Республике находится под контролем. Он отметил, что за последние недели наблюдается серьезное снижение уровня заболеваемости. «В том числе уменьшается количество больных, которые проходят стационарное лечение».

Глава Кабардино-Балкарской Республики подчеркнул, что в регионе привиты порядка 50 процентов населения. «С учетом переболевших коллективный иммунитет в Республике достиг 60 процентов. При этом доля заболевших среди вакцинированных очень небольшая – всего 1,9 процентов».

Казбек Коков информировал о работе более 80 вакцинационных пунктов, в том числе на базе сельских амбулаторий даже в самых отдаленных районах Кабардино-Балкарии. «Налаживаем подворовый обход жителей для информирования о вакцинировании».

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