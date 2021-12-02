Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-20#Космодромы#Байконур02.12.2021 19:35

Пилотируемый корабль «Союз МС-20» готов к общей сборке с ракетой-носителем

На космодроме Байконур состоялась транспортировка космической головной части с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20» на общую сборку ракеты космического назначения Союз-2.1а / Союз МС-20.

Сегодня, 2 декабря 2021 года, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по погрузке и отправке корабля железнодорожным транспортом в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя на площадке № 31, где провели подготовку головного блока к сборке ракеты космического назначения.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» намечен на 8 декабря 2021 года. Экспедиция посещения на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа является космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а в качестве участников космического полета в основной экипаж назначены Юсаку Маэзава, президент корпорации «Старт Тудей», и Йозо Хирано, личный ассистент Юсаку Маэзавы.

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