О. Цепкин: Конституционные изменения подняли вопросы экологии на самый высокий уровень

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы провели парламентские слушания, посвященные вопросам экологической безопасности.

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания «Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности, развития экологического образования и экологической культуры в свете конституционных поправок 2020 года».

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Мероприятие организовано Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитетом СФ по науке, образованию и культуре.

Слушания провел член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сенаторы Российской Федерации, представители федеральных и региональных органов государственной власти, Общественной палаты РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Генеральной прокуратуры, представители научного сообщества, эксперты.

«Конституционные изменения расширили полномочия Правительства РФ, и тем самым заложили новый потенциал для решения экологических проблем, для обеспечения их должного правового регулирования», отметил Олег Цепкин.

По словам сенатора, сегодня на первый план выходят вопросы экологической ответственности. «Одной из важнейших задач является необходимость совершенствования механизмов привлечения к ответственности за экологические правонарушения. Важно обеспечить возмещение экологического вреда, восстановление окружающей природы».

Олег Цепкин напомнил, что на рассмотрении Государственной Думы находится законопроект об ответственности собственников предприятий за ликвидацию причиненного вреда экологии, уже принятый в первом чтении. «Закон заставит собственников предприятий восстанавливать окружающую среду и рекультивировать территорию после завершения хозяйственной деятельности. При этом поступающие в федеральный и региональные бюджеты средства будут «окрашены» и смогут направляться исключительно на экологические мероприятия и проекты».

Парламентские слушания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Александр Башкин

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Парламентские слушания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Андрей Базилевский

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Парламентские слушания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Андрей Базилевский

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Парламентские слушания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Парламентские слушания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Вместе с тем, сказал сенатор, особенно важно сформировать ответственное отношение к природе. «Важно максимально использовать потенциал современной системы образования и воспитания в целях формирования у населения эколого-правового сознания, нравственной установки на неукоснительное соблюдение экологических предписаний. Перед государством стоит задача формирования у будущего поколения, ответственного, бережно отношения к природе. В новом федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования установлено, что необходимо проводить экологическое воспитание, формировать у молодых людей экологическую грамотность, навыки здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни».

Представители экспертного сообщества, например, Координационный совет по экологическому благополучию Общественной палаты, выступают за создание в России системы непрерывного экологического образования, напомнил сенатор. «Мы знаем, что формирование экологической культуры требует от нас продуманной государственной политики, особой методологии и профессионализма»- подчеркнули эксперты.

Алексей Майоров отметил, что Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию осуществляет мониторинг подготовки законодательных изменений в развитие положений обновленной редакции Конституции РФ. «Весной 2021 года принят федеральный закон, которым вводятся нормы, определяющие порядок предоставления гражданам и юридическим лицам информации о состоянии окружающей среды. Закон будет способствовать обеспечению права граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды».

Основными приоритетными направлениями в области обеспечения экологической безопасности являются внедрение инновационных и экологически чистых технологий, развитие экологически безопасных производств, системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, минимизация рисков возникновения аварий на опасных производственных объектах и иных чрезвычайных ситуаций техногенного характера, подчеркнул глава Комитета.

Сенатор проинформировал о том, что профильный Комитет СФ по поручению Председателя Совета Федерации осуществляет мониторинг ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности компаний «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Алексей Майоров также остановился на правоприменении федеральных законов, которыми вводятся требования и условия транспортирования отходов, ограничения выбросов парниковых газов.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области отметил, что при принятии поправок в Конституцию было понятно, что потребуется дополнительная настройка экологического законодательства, корректировка порядка ста федеральных законов. «Однако объем работы по реализации положений Основного закона, касающихся экологической сферы, оказался еще более масштабным».

Сенатор также коснулся темы развития экологического образования, напомнил о реализации при участии Совета Федерации проектов «Эколята», «Эколята-дошколята» и «Молодые защитники природы». «Необходимо проанализировать существующее законодательство в сфере экологического просвещения и при необходимости усилить это направление работы», — сказал Александр Башкин.

В ходе парламентских слушаний предметно обсуждались вопросы формирования необходимой научной, практической и законодательной базы для обеспечения экологической безопасности, развития экологического образования и экологической культуры. По итогам парламентских слушаний будут подготовлены рекомендации для законодательных, исполнительных и надзорных органов власти.

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