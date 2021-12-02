Н. Журавлев принял участие в работе Второго Евразийского конгресса

Source: Russia – Council of the Federation

Представители органов власти и бизнеса обсудили ключевые инвестиционные проекты — системные драйверы экономического роста в Евразийском экономическом союзе.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в работе Второго Евразийского Конгресса, который состоялся в Москве.

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В рамках работы форума представители органов власти и бизнеса обсудили пути развития экономического сотрудничества между странами — участницами Евразийского банка развития, практические аспекты интеграционного взаимодействия с учётом повышения роли бизнеса в углублении производственно-технической кооперации и обмене передовыми технологиями в приоритетных отраслях экономики.

Центральным мероприятием конгресса стало пленарное заседание «Ключевые инвестиционные проекты — системные драйверы экономического роста в Евразийском экономическом союзе», на котором выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Проведение конгресса, безусловно, позволяет обеспечивать координацию мер как внутринациональной, так и международной повестки между органами власти наших государств, бизнесом и экспертным сообществом

«Проведение конгресса, безусловно, позволяет обеспечивать координацию мер как внутринациональной, так и международной повестки между органами власти наших государств, бизнесом и экспертным сообществом. Особенно по достижению поставленных главой государства целей национального развития и реализации планов по созданию Большого Евразийского партнёрства», — подчеркнул Николай Журавлев.

Парламентарий отметил ряд актуальный вопросов, в решении которых активно участвует Совет Федерации. Это реализация договоренности России и Китая о параллельном и скоординированном развитии ЕАЭС, совершенствование лесного законодательства, необходимость энергоперехода для ускорения позитивных структурных сдвигов в российской экономике, реализация инициативы «Один пояс, один путь» и другое.

Важная тема – формирование транспортной инфраструктуры России в соотношении с планами по созданию транспортных коридоров «Север — Юг» и «Европа — Западный Китай». «Если мы говорим про автомагистрали, то к планам по развитию глобальных трансграничных коридоров должно быть приурочено создание Единой опорной сети автодорог, которая составит транспортный каркас нашей страны. В Совете Федерации этой проблеме уделяется большое внимание. Например, недавно были проведены парламентские слушания, где представители федеральных органов власти и регионов смогли обсудить механизмы интеграции опорной транспортной сети в международную систему трансграничных перевозок», — рассказал парламентарий.

Как отметил Николай Журавлев, важно добиться, чтобы строительство федеральных автомагистралей приводило и к развитию региональной сети автодорог, а также к инфраструктурному освоению прилегающих территорий субъектов РФ. По словам сенатора, для этого созданы благоприятные финансовые условия – предоставление регионам инфраструктурных бюджетных кредитов. Инструменты «инфраструктурного меню» создают принципиально новые возможности для привлечения дополнительных финансовых ресурсов в развитие инфраструктуры российских городов.

Еще один вопрос, в том числе озвученный на пленарном заседании конгресса, — борьба с климатическими изменениями. По мнению сенатора, интеграция ЕАЭС и России в современную глобальную экономику не будет по‑настоящему успешной без решения этой задачи. «В рамках мер по переходу к низкоуглеродной экономике в наиболее развитых странах активно внедряется система трансграничного углеродного регулирования, что представляет серьёзный вызов для развития России и ЕАЭС. Но одновременно это дает возможность для модернизации экономик наших стран», — сказал вице-спикер СФ.

Николай Журавлев напомнил о принятии Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, предполагающей снижение уровня выбросов парниковых газов до 2050 года и базового федерального закона, регулирующего реализацию мер по переходу к низкоуглеродной экономике.

Законодатель подчеркнул, что мероприятия по реализации Стратегии предусматривают развитие устойчивого, в том числе «зелёного», финансирования. Ряд шагов в части создания нормативной базы по этой теме уже сделаны: определены требования, которым должны соответствовать «зелёные» и адаптационные проекты, критерии их отбора, также отмечена необходимость проработки различных мер налогового стимулирования. инвестиционной привлекательности «зелёных» облигаций.

«Особенно актуально «зелёное» финансирование для наших регионов. Считаю, что они вполне могут быть эмитентами таких облигаций. Субъекты Российской Федерации должны иметь возможность использовать широкую номенклатуру финансовых инструментов для привлечения средств инвесторов», — отметил парламентарий.

«Развитие ЕАЭС и всех связанных с этим вопросов постоянно находится в фокусе внимания Совета Федерации. Мы всегда готовы к диалогу и содействию деятельности Евразийской экономической комиссии и других структур этого межгосударственного объединения», — подчеркнул Николай Журавлев.

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