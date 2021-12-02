Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Центр Хруничева#Космодромы#Байконур#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ702.12.2021 12:43

На Байконуре проводится сборка головной части ракеты «Протон-М»

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 92А космодрома Байконур продолжается подготовка к запуску российских космических аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». На текущий момент проведена стыковка обоих аппаратов с разгонным блоком «Бриз-М».

Все технологические операции выполняются специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры), Центра Хруничева и компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и телекоммуникационными космическими аппаратами «Эскпресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» запланирован на 12 декабря 2021 года в 15:09 по московскому времени со стартового комплекса площадки № 200 космодрома Байконур.

Спутники серии «Экспресс» изготавливаются по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» в интересах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Эти космические аппараты предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории России, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.

MIL OSI