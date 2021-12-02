И. Рукавишникова провела «круглый стол», посвященный увеличению доли массовых социально значимых услуг в электронном формате

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие организовано Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономике при Совете Федерации.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы увеличения доли массовых социально значимых услуг в электронном формате».

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Мероприятие организовано Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономике при СФ.

Ирина Рукавишникова напомнила, что в соответствии с поручением Президента РФ перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг предстоит обеспечить к 1 января 2023 года. Данный показатель включен в Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Мы видим, как с каждым днем растет востребованность электронных сервисов, предоставляемых государственными органами и органами местного самоуправления

«В современных условиях реализация этой задачи представляется особенно актуальной. Мы видим, как с каждым днем растет востребованность электронных сервисов, предоставляемых государственными органами и органами местного самоуправления», — сказала Ирина Рукавишникова.

Она сообщила, что по итогам 2020 года наиболее популярными услугами стали запись на прием к врачу — 87 млн заявлений, выписка о состоянии индивидуального лицевого счета — 29 млн заявлений, единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет — 15 млн заявлений, запись в детский сад — 11 млн заявлений.

В 2021 году зафиксирован рекорд посещаемости Портала госуслуг — 20 млн посещений в день. «Безусловно, в будущем общественный запрос на электронный формат взаимодействия с публичной властью будет лишь возрастать. В связи с этим в ноябре прошлого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило перечень массовых социально значимых услуг (МСЗУ), которые должны быть оцифрованы в приоритетном порядке.

Ирина Рукавишникова подчеркнула, что оцифровка государственных и муниципальных услуг позволит постепенно перейти к проактивному формату предоставления ключевых услуг – то есть реализации возможности автоматического получения услуг без дополнительных заявлений. Эти идеи уже нашли свое законодательное закрепление в конце 2020 года, в частности, в законе «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

Ирина Рукавишникова отметила, что существует ряд сложностей, связанных, в том числе с цифровым неравенством регионов, необходимостью повышения эффективности межведомственного взаимодействия, выработки единых подходов к оцифровке муниципальных услуг.

Все эти проблемы постоянно находятся в фокусе внимания руководства Совета Федерации, указала сенатор.

Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов проинформировал о ходе реализации Плана перевода массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровней в электронный формат. Он отметил, что утвержденный перечень МСЗУ не является окончательным, он меняется. «При его пересмотре мы поднимем статистику оказания услуг и учтем новые. В настоящее время можно говорить о 86 региональных и муниципальных услугах, критерий отнесения к МСЗУ — по ним должно быть свыше 40 тысяч обращений в год».

Олег Качанов рассказал о целях, которые ставит ведомство в этой сфере. «Мы декларируем «нулевой вход», то есть, у заявителя не запрашиваются никакие документы и не нужно вводить никакие данные вручную. Мы к этому движемся, расширяем состав сведений цифрового профиля. Второй пункт – «нулевое ожидание», то есть пользователь должен получить услугу сразу». Также, по его словам, должны быть переведены в цифровой вид большинство результатов оказания услуг.

Директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Елена Казмерчук отметила, что устанавливаются новые правила разработки административных регламентов и закрепляются новые требования к реестру государственных услуг. Теперь там должны быть и массовые социально значимые, и иные услуги. Это новшество позволит полностью пересмотреть процесс конструирования всех госуслуг. При этом все процедуры, связанные с согласованием, экспертизой, урегулированием разногласий и госрегистрацией административных регламентов должно осуществляться в электронном виде. Создается т. н. «конструктор административных регламентов». Это должно сократить срок разработки административных регламентов.

«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы увеличения доли массовых социально значимых услуг в электронном формате»

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Ирина Рукавишникова

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Аретем Шейкин

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы увеличения доли массовых социально значимых услуг в электронном формате»

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Николай Владимиров

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы увеличения доли массовых социально значимых услуг в электронном формате»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы увеличения доли массовых социально значимых услуг в электронном формате»

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Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко проинформировал об опыте Ростовской области по увеличению доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде. Он отметил, что новая реальность в связи с пандемией заставляет органы власти и местного самоуправления менять подходы к предоставлению государственных и муниципальных услуг. В Ростовской области утвержден перечень из 92 МСЗУ. Наиболее значимые из них уже переведены в электронный вид. К началу 2022 года в регионе планируется перевести в электронный вид все МСЗУ. Также проводится работа по информированию граждан о новых возможностях получения услуг. «Важную роль в разъяснении актуальных вопросов, особенно для людей старшего возраста, играет социально-гуманитарный проект «Дни правового просвещения» в Ростовской области, инициатором которого является сенатор Ирина Рукавишникова. В этом году все мероприятия проекта были посвящены развитию онлайн-услуг».

Выступления заместителя губернатора Калужской области Дмитрия Разумовского и министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря также были посвящены опыту их регионов в этой сфере.

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